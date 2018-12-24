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Polis memuru eniştesinin vurduğu öğretmen hayatını kaybetti (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 24.12.2018 16:20 | Son Güncelleme

ÖĞRENCİLERDEN ÖĞRETMENLERİNE SON GÖREV Polis memuru eniştesi Mehmet Emin B., tarafından tartışma sırasında tabancayla vurulan ve hastanede hayatını kaybeden edebiyat öğretmeni Mehmet Doğan’ın cenazesi otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

ÖĞRENCİLERDEN ÖĞRETMENLERİNE SON GÖREV Polis memuru eniştesi Mehmet Emin B., tarafından tartışma sırasında tabancayla vurulan ve hastanede hayatını kaybeden edebiyat öğretmeni Mehmet Doğan’ın cenazesi otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Doğan’ın görev yaptığı okuldaki çok sayıda öğrenci de Adli Tıp Kurumuna gelerek, öğretmenlerini son yolculuğuna uğurladı. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulaması devam eden polis memuru Mehmet Emin B.'nin ise ifadesinde uzun bir süre ayrı kaldığı eşiyle barışmak için kayınbiraderinin yanına gittiğini bu sırada çıkan tartışmada öfkelenerek tabancasıyla ateş ettiğini ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

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