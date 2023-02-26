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Polis memuru, eşini ve 3 çocuğunu rehin aldı! 'Evde bomba var gelen olursa patlatırım'

26.02.2023 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da dehşete düşüren bir rehine olayı yaşandı. Bir süre önce emeklilik dilekçesi veren bomba imha uzmanı polis memuru A.Ö., eşini ve 3 çocuğunu pompalı tüfekle rehin aldı. Olay yerine gelen polislere elindeki tüfeği doğrultan A.Ö., ''Evde bomba var gelen olursa patlatırım'' dedi. Polis ekipleri, A.Ö.'yü ikna ederek kadın ve çocukları kurtardı. Bir süre sonra kendisi de ikna edilen A.Ö. gözaltına alındı. İşte olayın detayları...

Polis memuru, eşini ve 3 çocuğunu rehin aldı! 'Evde bomba var gelen olursa patlatırım'

Dehşete düşüren olay, Samsun'un Atakum ilçesine bağlı Yenimahalle Mahallesi 3322'nci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce emekli olmak için dilekçe veren bomba imha uzmanı polis memuru A.Ö., pompalı tüfekle eşini ve 3 çocuğunu müstakil evinde rehin aldı. A.Ö'nün eşi, telefonundan Kadın Acil Destek Uygulaması'na (KADES) ihbarda bulundu.

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'GELEN OLURSA PATLATIRIM'

İhbarı alan polis ekipleri, eve gitti ve kapıyı çaldı. Kapıyı açan A.Ö., pompalı tüfeği doldur boşalt yapmasının ardından ekiplere doğrulttu ve ''Evde bomba var gelen olursa patlatırım'' dedi.

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ÖZEL HAREKAT DEVREYE GİRDİ

Geri çekilen ekiplerin, destek istemesi üzerine olay yerine özel harekat dahil çok sayıda ekip sevk edildi. Polisler, evin etrafına güvenlik şeridi çekti.

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İKNA EDİLEREK GÖZALTINA ALINDI

A.Ö.'yü ikna çabaları sonrasında anne ve 3 çocuğu müstakil evden çıkarıldı. Ekipler bir süre sonra da bomba imha uzmanı polis A.Ö.'yü de ikna ederek eylemini sonlandırmasını sağladı. A.Ö. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

(DHA)

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