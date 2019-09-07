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Polis memuru genç yaşta kalbine yenik düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2019 17:11 | Son Güncelleme

Trabzon’un Araklı ilçesinde görev yapan 32 yaşındaki polis memuru Murat Elbir, yıllık izin alarak tatile gittiği eşinin memleketi Bursa’da geçirdiği kalp krizi sonrası vefat etti.Trabzon’da Araklı İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde trafik polisi olarak 4 yıldır görev yapan Elbir, eşi ve 4 yaşındaki bir oğluyla 4 aylık kızını almak için eşinin memleketi Bursa’ya gitti.

Polis memuru genç yaşta kalbine yenik düştü

Trabzon’un Araklı ilçesinde görev yapan 32 yaşındaki polis memuru Murat Elbir, yıllık izin alarak tatile gittiği eşinin memleketi Bursa’da geçirdiği kalp krizi sonrası vefat etti.
Trabzon’da Araklı İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde trafik polisi olarak 4 yıldır görev yapan Elbir, eşi ve 4 yaşındaki bir oğluyla 4 aylık kızını almak için eşinin memleketi Bursa’ya gitti. 7 Eylül Cumartesi sabahı Trabzon’a hareket etmek için telefonunun alarmını kuran Elbir’i ölüm uykuda yakaladı. Sabah çalan alarmı kapatmak için odaya giren yakınları, Elbir’in cansız bedeniyle karşılaştı. Büyük üzüntü yaşayan eşi ve yakınları sinir krizi geçirirken, mesai arkadaşları ölüm haberinin ardından büyük şok yaşadı. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırılan Elbir’in naaşı, buradaki otopsinin ardından akşam saatlerinde hava yoluyla memleketi Trabzon’a gönderilecek.
Mesleğe Şırnak’ta başlayan ve burada 5 yıl görev yaptıktan sonra Trabzon’a tayin olan Murat Elbir, 4 yıldır da Araklı İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapıyordu. Elbir, 8 Eylül Pazar günü saat 10.30’da Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenecek törenin ardından Tonya ilçesi Karaağaç Mahallesi’ndeki aile kabristanlığında öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Polis memuru genç yaşta kalbine yenik düştü

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