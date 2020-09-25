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Polis memuru, gözaltına alınan kişi tarafından öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2020 12:41 | Son Güncelleme

Londra’da bir polis memuru, gözaltına alınan 23 yaşındaki bir kişi tarafından vurularak öldürüldü.İngiltere’nin başkenti Londra’da bir polis, gözaltına aldığı kişi tarafından vurularak öldürüldü.Olay gece saatlerinde, Londra’nın güneyinde bulunan Windmill Road caddesi üzerinde yer alan polis merkezinde yaşandı.

Londra’da bir polis memuru, gözaltına alınan 23 yaşındaki bir kişi tarafından vurularak öldürüldü.
İngiltere’nin başkenti Londra’da bir polis, gözaltına aldığı kişi tarafından vurularak öldürüldü.
Olay gece saatlerinde, Londra’nın güneyinde bulunan Windmill Road caddesi üzerinde yer alan polis merkezinde yaşandı. Gözaltına alınan 23 yaşındaki kişi, polis memurunu vurdu. Hastaneye kaldırılan polis memuru, tüm çabalara rağmen kurtarılmadı. İsmi açıklanmayan zanlı, olay yerinde polis tarafından etkisiz hale getirildi. Kurşun yarası ile hastaneye kaldırılan 23 yaşındaki zanlının durumunun kritik olduğu öğrenildi.
Londra Polis Teşkilatı Şefi Cressida Dick, mesai arkadaşlarının kaybının şok edici olduğunu ifade ederek, olaya tanık olan polis memurlarının bulunduğunu söyledi.
Başbakan Boris Johnson da olaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Polis memurunun ailesine baş sağlığı dileyen Johnson, “Bizi güvende tutmak için hayatlarını riske atanlara çok büyük bir borcumuz var” dedi.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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