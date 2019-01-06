Polis memuru hastanede intihar etti

KARAMÜRSEL (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, polisi memuru İlker K. (29) göğüs ağrısı şikayeti ile kaldırıldığı hastanede, başına dayadığı tabancayı ateşleyerek yaşamına son verdi.

Olay, öğle saatlerinde Karamürsel Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Polis memuru İlker K., evinde rahatsızlandı. Göğsünde ağrı hisseden İlker K., sağlık ekipleri tarafından Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlker K. sağlık kontrolünden geçirilirken, üzerinde bulunan tabancasını çıkararak başına dayayıp ateşledi. İlker K. olay yerinde yaşamını yitiriken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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