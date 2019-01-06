HABER

Polis memuru hastanede intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 06.01.2019 18:42 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, polisi memuru İlker K.

Polis memuru hastanede intihar etti

KARAMÜRSEL (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, polisi memuru İlker K. (29) göğüs ağrısı şikayeti ile kaldırıldığı hastanede, başına dayadığı tabancayı ateşleyerek yaşamına son verdi.
Olay, öğle saatlerinde Karamürsel Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Polis memuru İlker K., evinde rahatsızlandı. Göğsünde ağrı hisseden İlker K., sağlık ekipleri tarafından Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlker K. sağlık kontrolünden geçirilirken, üzerinde bulunan tabancasını çıkararak başına dayayıp ateşledi. İlker K. olay yerinde yaşamını yitiriken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Polis memuru hastanede intihar etti

PARTNERSeks robotu fabrikasından görülmemiş fotoğraflarSeks robotu fabrikasından görülmemiş fotoğraflar
Kural ihlalleri yapan kamyonet sürücüsüne tepkiKural ihlalleri yapan kamyonet sürücüsüne tepki
Kamyon, karlı yolda devrildi; sürücü yaralıKamyon, karlı yolda devrildi; sürücü yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sevişme sahneleriyle olay olmuştu! Samimi açıklamalar

Sevişme sahneleriyle olay olmuştu! Samimi açıklamalar

AK Parti Belediye Başkan adayı hayatını kaybetti

AK Parti Belediye Başkan adayı hayatını kaybetti

Firmalar 3 liraya sigara satabilecek!

Firmalar 3 liraya sigara satabilecek!

'Türkiye'nin operasyon yapmasını istemiyoruz'

'Türkiye'nin operasyon yapmasını istemiyoruz'

Türk futbol tarihine geçecek teklif!

Türk futbol tarihine geçecek teklif!

'Enişteyle' yasak aşk pahalıya patladı! Kararla şoke oldu

'Enişteyle' yasak aşk pahalıya patladı! Kararla şoke oldu

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

İstanbul'da dehşet! Arabadan inip kadına doğru koştu ve...

İstanbul'da dehşet! Arabadan inip kadına doğru koştu ve...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye 6 yaşındaki Mertcan'a ağlıyor! Cenazesinde gözyaşları sel oldu

Türkiye'yi sarsan vahşet! Yok böyle bir acı: Gitme oğlum!

Ankara'da kuyumcunun gasp oyunu polisin dikkatinden kaçmadı!

Şeytani plan güvenlik kamerasına takıldı! Kuyumcudan...

Ordu'da bir mahalle korku içinde! 7 yıl sonra yeniden heyelan başladı

Bir mahalle korku içinde! 7 yıl sonra yeniden heyelan başladı

40 dairelik sitede akılalmaz olay: Bombanın üzerinde yaşadık

40 dairelik sitede akılalmaz olay: Bombanın üzerinde yaşadık

'Doğumda öldü' denilmişti! 29 yıl sonra büyük şüphe

'Doğumda öldü' denilmişti! 29 yıl sonra büyük şüphe

Uludağ'da aç hayvanlara yemek götürürken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Uludağ'da akılalmaz olay! Aç kalan hayvanlara yemek götürüyordu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.