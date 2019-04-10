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Polis memuru ile öğretmen eşi, Polis Günü’nde "evet" dedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 17:32 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde polis memuru ile öğretmen çift, nikah tarihlerini özel kılmak için 10 Nisan Polis Haftası’nda resmi nikah kıydı.

Polis memuru ile öğretmen eşi, Polis Günü’nde "evet" dedi

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde polis memuru ile öğretmen çift, nikah tarihlerini özel kılmak için 10 Nisan Polis Haftası’nda resmi nikah kıydı. Genç çiftçin nikah şahidi ise İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık oldu.
Elbistanlı özel eğitim öğretmeni 23 yaşındaki Fadime Demir ile Kırşehirli polis memuru 26 yaşındaki Abdullah Gürler, bir süre önce hayatlarını birleştirme kararı aldı. Resmi nikahla ilgili tüm işlemlerini tamamlayan çiçeği burnunda çift, nikah tarihi için de polis bayramı olarak adlandırılan 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla 10.04.2019’u seçti. Demir ve Gürler çifti, Elbistan Belediyesi Evlendirme Dairesi’ne de polis minibüsü ile geldi. Oldukça mutlu görünen çift, daha sonra nikahın kıyılacağı salona geçti. Polis memuru damat, nikah öncesinde görevde kullandığı yeleğini giyerek masaya oturdu. Özel eğitim öğretmeni Demir ile polis memuru Gürler çiftçinin nikah şahitliğini ise Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık ile ilçe emniyet müdürlüğünde görevli polis memuru yaptı. Elbistan Belediyesi Evlendirme Memuru Halis Doğan, çiftin nikahını kıydıktan sonra evlilik cüzdanını da öğretmen geline teslim etti.
Genç çiftçi tebrik eden Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık, nikah sonrasına yaptığı değerlendirmede, “Teşkilatımızın 174.kuruluş yıldönümünü kutluyoruz. Bugün birçok etkinlik düzenledik ama en çok mutlu olduğum organize bu oldu. Değerli meslektaşıma ve değerli hocama bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. İnşallah bu güzel 10 Nisan günü başlayan mutlulukları bir ömür boyu devam eder. Çok güzel evlatlarla beraber hayatlarını sürdürürler. İnşallah bizler de mutluluklarına tanıklık ederiz” ifadelerini kullandı.
Özel eğitim öğretmeni gelin Fadime Demir ise, 10 Nisan’ı nikah tarihi olarak seçme önerisinin eşinden geldiğini belirterek, “Bu özel günümüzü, eşimin özel günü ile taçlandırmak istedik. Mutluyum. Nikah tarihimizin 10 Nisan olmasını eşim istedi; ben de onayladım. Çok mutluyuz” şeklinde konuştu.
Polis memuru damat Abdullah Gürler de, “Bu anlamlı günde evet demek istedik. Mutluyuz. İnşallah bir ömür boyu bu mutluluğumuz devam eder” dedi.
Genç çift, nikahın ardından sevenleri ve ailelerinin tebriklerini kabul etti.

Polis memuru ile öğretmen eşi, Polis Günü’nde

Polis memuru ile öğretmen eşi, Polis Günü’nde

Polis memuru ile öğretmen eşi, Polis Günü’nde

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