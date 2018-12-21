Polis memuru kalp krizi geçirip, öldü

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, evinde baygın halde bulunarak hastaneye kaldırılan polis memuru Erkan Altıntaş (44), geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli olan polis memuru, Erkan Altıntaş, gece nöbetinden çıktıktan sonra bu sabah Merkezefendi İlçesi Karahasanlı Mahallesi'ndeki evine gitti. Evli ve 2 çocuk babası Altıntaş'tan haber alamayan yakınları, eve gittiklerinde polis memurunu yerde baygın halde buldu. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Altıntaş'ı Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Erkan Altıntaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kalp krizinden yaşamını yitirdiği belirlenen polis memuru Altıntaş'ın ani ölümü yakınlarını ve meslektaşlarını yasa boğdu.

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