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Polis memuru, kavgaya müdahale ederken bıçaklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.09.2018 10:28 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Konak ilçesinde, annesinin evinde otururken, sokaktan gelen silah sesleri üzerine dışarıya çıkıp, yaşanan kavgaya müdahale eden polis memuru Şenol Gültekin (42), 4 bıçak darbesiyle yaralandı.

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde, annesinin evinde otururken, sokaktan gelen silah sesleri üzerine dışarıya çıkıp, yaşanan kavgaya müdahale eden polis memuru Şenol Gültekin (42), 4 bıçak darbesiyle yaralandı. Gültekin, kendisini yaralayan kadını karnından vurdu.

Olay, bugün saat 03.00 sıralarında Küçükada Mahallesi 2242 Sokak'ta meydana geldi. Annesini ziyarete giden polis memuru Şenol Gültekin, evde otururken, sokaktan gelen silah sesleri üzerine dışarıya çıktı. Burada yaşanan kavgaya müdahale eden polis memuru Gültekin, Şahsine Dikenlibudak (25) tarafından 4 bıçak darbesiyle yaralandı. Bu sırada tabancasını çeken Gültekin, Dikenlibudak'ı karnından vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık ekipleri, Gültekin'i Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Dikenlibudak'ı ise Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Gültekin'in, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Polis, kavgada tabanca kullanan A.M.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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