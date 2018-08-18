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Polis memuru kazada öldü, arkadaşı yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2018 18:40 | Son Güncelleme

MALATYA'nın Pütürge ilçesinde, kontrolden çıkarak şarampole devrilen hafif ticari araçtaki polis memuru Murat Karaca hayatını kaybederken, yanında bulunan Yiğit Yıldız yaralandı.

Polis memuru kazada öldü, arkadaşı yaralı

Taha AYHAN/PÜTÜRGE (Malatya), (DHA)- MALATYA'nın Pütürge ilçesinde, kontrolden çıkarak şarampole devrilen hafif ticari araçtaki polis memuru Murat Karaca hayatını kaybederken, yanında bulunan Yiğit Yıldız yaralandı.
Kaza, öğleden sonra ilçeye bağlı Uzunkoru Mahallesi'nde meydana geldi. Kent merkezi yönüne ilerleyen memleketine izne gelen polis memuru Murat Karaca yönetimindeki 34 PC 6941 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri kazada sürücü Karaca'nın hayatını kaybettiğini belirledi, aynı araçta bulunan Yiğit Yıldız ise yaralandı. İtfaiye ekiplerince çıkarılan Karaca'nın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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Polis memuru kazada öldü, arkadaşı yaralıPolis memuru kazada öldü, arkadaşı yaralı

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