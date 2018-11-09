Polis memuru kediye musluktan su içirdi

Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli Bekir Tiryaki, susayan kediye musluktan su içirdi. 12 yıllık polis memuru Bekir Tiryaki, Yeni Mezarlık Camisinde cuma namazı için abdest aldığı sırada yanına yaklaşan kedinin susadığını anlayınca musluğu açarak su içmesini sağladı. Su içmeye gelen kedi patilerini duvara yaslayarak polis memurunun yanında musluktan akan suyu uzun süre içti. Kedinin su içmesine yardım eden polis memurunu çevredikler takdir etti.

