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Polis memuru Keleş, yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 27.11.2018 22:12 | Son Güncelleme

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, kapama noktasında görev yaptığı sırada, yolun karşısına geçerken panelvan minibüsün çarpması sonucu ağır yaralanan ve beyninde ödem oluşan trafik polisi Buket Keleş, tedavi gördüğü hastanede 8 gün sonra şehit oldu.

Polis memuru Keleş, yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, kapama noktasında görev yaptığı sırada, yolun karşısına geçerken panelvan minibüsün çarpması sonucu ağır yaralanan ve beyninde ödem oluşan trafik polisi Buket Keleş, tedavi gördüğü hastanede 8 gün sonra şehit oldu.
Olay, geçen 19 Kasım'da akşam saatlerinde İzmir-Aydın Karayolu Adnan Menderes Havalimanı yakınlarında meydana geldi. Kapama noktasında görevli olan polis memuru Buket Keleş'e, yolun karşısına geçmek istediği sırada İzmir'den Torbalı yönüne giden ve uyuşturucu aldığı belirlenen Sedat Ayverdi (28) yönetimindeki 43 DA 218 plakalı panelvan minibüs çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan ve ağır yaralanan Keleş, durumun bildirmesiyle gelen sağlık ekiplerince, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Keleş'in buradaki tedavisi süresince beyninde ödem oluştu. Talihsiz polis memuru Keleş, doktorların çabalarına rağmen 8 günlük yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu.
Sürücü Sedat Ayverdi ise kazadan sonra sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.

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