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Polis memuru, kendisini bıçaklayan şüpheliyi vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 19:57 | Son Güncelleme

Küçükçekmece'de eşi ve engelli çocuğuyla parkta oturan polis memuruna bıçakla saldırdığı ve polis memurunun silahla ateş etmesi sonucu yaralandığı öne sürülen kişi hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de bıçakla yaraladığı polis memuru tarafından silahla vurulduğu iddia edilen kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ç.A. izinli gününde engelli çocuğunu rehabilitasyon merkezine götürmek için eşiyle evden çıktı.

Randevularına erken gelen aile, vakit geçirmek için Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Seyir Parkı'nda bir süre oturdu.

Bu sırada Ç.A, yanlarına gelip kendilerini rahatsız ettiği ileri sürülen F.D. (28) ile tartıştı. Kavga sırasında yanındaki bıçağı çıkaran F.D, polis memurunu bacağından ve başından yaraladı, Ç.A. da F.D'ye silahla ateş etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan F.D'yi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Ç.A'yı da özel bir hastaneye kaldırdı.

F.D. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedavi altına alınan polis memurunun ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Hayatını kaybeden F.D'nin madde bağımlısı olduğu ve emniyette 28 ayrı suçtan kaydının bulunduğu iddia edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Küçükçekmece madde bağımlısı polis

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