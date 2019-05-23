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Polis memuru kızlarının ölümüne neden olan sürücü için en ağır cezayı istediler

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2019 12:51 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, uyuşturucu etkisinde kullandığı minibüsüyle kontrol noktasında görev yapan polis memuru Buket Keleş'e (28) çarparak ölümüne neden olan Sedat A.'nın (28) yargılanmasına başlandı.

Polis memuru kızlarının ölümüne neden olan sürücü için en ağır cezayı istediler

Mehmet CANDAN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, uyuşturucu etkisinde kullandığı minibüsüyle kontrol noktasında görev yapan polis memuru Buket Keleş'e (28) çarparak ölümüne neden olan Sedat A.'nın (28) yargılanmasına başlandı. Polis memurunun anne ve babası sanığın en ağır cezayı almasını istedi.
Adnan Menderes Havalimanı kontrol noktası yakınında, geçen yıl 19 Kasım günü meydana gelen kazada, Torbalı yönüne giden Sedat A.i, 43 DA 218 plakalı panelvan minibüsü ile yolun karşısına geçmek isteyen polis memuru Buket Keleş'e çarptı. Ağır yaralı halde Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Keleş, yaşam savaşını 8 gün sonra kaybederek, hayata veda etti. Gözaltına alınan Sedat A.'nın ise kan ve idrar tahlillerinden uyuşturucu hap ve esrar kullandığı ortaya çıktı. Tutuklanan Sedat A. avukatının itirazı üzerine serbest bırakıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlanmasının ardından tutuksuz sanık Sedat A., hakkında 'bilinçli taksirle insan öldürme' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İzmir 30. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuksuz sanık Sedat A., katılmazken, polis memurunun babası Hamdi Keleş¸ annesi Güler Keleş, meslektaşları ve ailenin avukatı katıldı.
TANIK POLİSLER DİNLENDİ
Duruşmada ilk olarak Buket Keleş’le birlikte polis kontrol noktasında görev yapan kadın polis memuru S.A. tanık olarak dinlendi. Sanığın araçtan indiğinde uyuşturucunun etkisinde olduğunu gözlemlediğini söyleyen S.A., "Olay günü kapama noktasında görev yaparken, bir ses duydum ve arkama dönüp baktığımda Buket’e aracın çarptığını gördüm. Sürücü araçtan indiğinde uyuşturucunun etkisindeydi. ‘Selektör yaptım ama çekilmedi’ diye söyledi. Sonra ambulans çağırdık" dedi. Aynı noktada görev yapan diğer polis memuru Z.E. ise sanığın çok süratli olduğunu iddia ederek, “O noktada görev yaparken, sanık hızlı bir şekilde gelerek arkadaşımıza çarptı. Sanık arkadaşımızı gördüğünü söyledi ancak buna rağmen durmak için herhangi bir çaba göstermedi. Gözlerinde kızarlık vardı ve ayakta durmakta zorlanıyordu" dedi.
AİLE EN AĞIR CEZAYI İSTEDİ
Davaya katılma talebinde bulunan polis memurunun babası Hamdi Keleş¸ annesi Güler Keleş, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Hakim, soruşturma aşamasındaki ifadesinde madde kullanmadığını iddia eden ancak kan ve idrar tahlilinde uyuşturucu rastlanan sanığın kaza anında uyuşturucunun etkisinde olup olmadığı ve uyuşturucuyu ne zaman kullandığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’ndan rapor istenmesine, ailenin davaya katılma talebinin kabulüne karar vererek duruşmayı erteledi.

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