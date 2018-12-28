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Polis memuru, kurtardığı köpeğe 'Buz' ismini verip, sahiplendi 

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 12:57 | Son Güncelleme

VAN’da yiyecek ararken yüzeyindeki buzun kırılması sonucu Sıhke Gölü'ne düşerek mahsur kalan ve Büyükşehir Belediyesi Emniyet Müdürlüğü ve AFAD ekipleri tarafından kurtarılan yavru köpek sağlığına kavuştu.

Polis memuru, kurtardığı köpeğe 'Buz' ismini verip, sahiplendi 

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN’da yiyecek ararken yüzeyindeki buzun kırılması sonucu Sıhke Gölü'ne düşerek mahsur kalan ve Büyükşehir Belediyesi Emniyet Müdürlüğü ve AFAD ekipleri tarafından kurtarılan yavru köpek sağlığına kavuştu. Kurtardığı köpeği sahiplenen polis memuru Burak Ökten, buzlar arasından kurtardığı yavru köpeğine 'Buz' adını koydu.
Van- Özalp karayolu üzerinde bulunan Sıhke Gölü'nde yiyecek aramak için dolaşan sahipsiz yavru köpek, 2 gün önce buzun kırılması sonucu suya düştü. Düştüğü yere sıkışan ve hareket edemeyen yavru köpeği görenler kurtarılması için Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine giden veteriner hekimler kıyıdan 150 metre ileride bulunan köpeğe müdahale edemeyince polisi aradı. Köpeği kurtarmak için göle gelen Emniyet Müdürlüğü Dalgıcı Polis Burak Ökten, suya girerek buzları kıra kıra köpeğe ulaştı. Soğuk ve açlıktan yorgun düşen köpeği alarak kıyıya getiren Ökten, köpeği veteriner hekimlere teslim etti. Kıyıda hazır bulunan ekipler köpeği alarak hayvan ambulansıyla Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine götürerek tedavi altına aldı.
​2 gündür Van Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altında bulunan yavru köpek, yapılan yoğun bakım sonucu sağlığına kavuştu. Tedavileri tamamlanan ve sağlığına kavuşan yavru köpeği ziyaret eden polis Burak Ökten daha sonra köpeği sahiplendi.
YAVRU KÖPEĞE 'BUZ' ADINI VERDİ
Köpeğin sağlığına kavuşmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen ve köpeğine 'Buz' ismi verdiğini belirten Polis Memuru Ökten, ''Sudan çıktığında açıkçası yaşayacağından çok ümidimiz yoktu. Çok baygın bir haldeydi. Hocalarımızın büyük özverisi ile hayata döndü. Olayı çok hatırlamak istemiyoruz ama köpeğin adını 'Buz' koyduk. Yakışacağını düşünüyorum. Tüm halkımız ve hayvanseverler adına Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi personeline ayrıca hocalarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.
POLİS MEMURUNA TEŞEKKÜR
Yapılan tedavilerin ardından yavru köpeğin kurtarıcısı polis tarafından sahiplenmesinin kendilerini çok memnun ettiğini ifade eden Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Veterineri Şah İsmail Bilge, ''Bölgenin en büyük hayvan bakım rehabilitasyon merkezine sahibiz. Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Hayvan Sağlığı ve Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri olarak köpeğin yeniden hayata döndürülmesi noktasında özverili bir çalışma gerçekleştirdik. Akşam saatlerinde çok şükür kalp atışlarını normale çevirdik. Polis memuru Burak Bey'e duyarlığından ötürü bir kez daha teşekkür ediyorum. Olay gecesi bizi arayarak köpeği sahiplenmek istediğini söyledi. Bizde uygun gördüğümüz için sahiplendirmeyi yaptık'' dedi.

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Polis memuru, kurtardığı köpeğe 'Buz' ismini verip, sahiplendi Polis memuru, kurtardığı köpeğe 'Buz' ismini verip, sahiplendi Polis memuru, kurtardığı köpeğe 'Buz' ismini verip, sahiplendi Polis memuru, kurtardığı köpeğe 'Buz' ismini verip, sahiplendi

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