HABER

Polis memuru, mağarada bulduğu köpek yavrularına sahip çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 17:14 | Son Güncelleme

Adıyaman Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Mehmet Yılmaz, mağarada bulduğu 8 köpek yavrusunun bakımını eşi Kadriye Yılmaz ile üstlendi

Adıyaman Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Mehmet Yılmaz, bir mağarada bulduğu 8 köpek yavrusunun bakımını üstlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Yılmaz, Perre Antik Kenti içerisinde bulunan mağaralarda gezi amaçlı dolaştığı sırada anneleri ölen 8 köpek yavrusu gördü.

Hayvanları orada bırakmaya gönlü razı olmayan polis memuru, görev yaptığı Çelikhan-Adıyaman kara yolu üzerindeki kontrol noktasında oluşturduğu barakada köpeklere yeni ve güvenilir bir yaşam imkanı sundu.

Tek tek ilgilendiği köpeklerin tüm ihtiyaçlarını kendi imkanlarıyla karşılayan Yılmaz'a en büyük desteği öğretmen eşi Kadriye Yılmaz veriyor.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Perre Antik Kenti'nde gezerken mağaralarda köpek yavrularını gördüğünü belirtti.

Onları gördüğü yerde bırakamadığını ve yanına aldığını anlatan Yılmaz, "Eşim bana çok yardımcı oluyor. Yaklaşık bir yıldır sokak köpeklerini besliyorum. Onların yem ve su ihtiyaçlarını kendi imkanlarımla karşılıyorum. Çocuklarım da köpekleri çok seviyor." dedi.

Kadriye Yılmaz da yaklaşık 20 yıldır öğretmenlik yaptığını belirterek "Hayvanları çok seviyoruz. Evde mamalarını hazırlayıp buraya getiriyoruz. Günlük mutlaka köpekleri görmeye geliyorum." dedi.

PARTNER Bu ülkeye sadece zengin turistler girebiliyor Bu ülkeye sadece zengin turistler girebiliyor
Furkan, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandıFurkan, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi düzenlenen törenle açıldıKıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi düzenlenen törenle açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman Mehmet Yılmaz Polis memuru sokak köpekleri

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'nun 'Artık herkes konuşacak' çağrısına ünlülerden destek

Ekrem İmamoğlu'nun 'Artık herkes konuşacak' çağrısına ünlülerden destek

Son dakika: CHP'den İstanbul seçimi kararı

Son dakika: CHP'den İstanbul seçimi kararı

Saadet Partisi İstanbul adayından açıklama!

Saadet Partisi İstanbul adayından açıklama!

DSP İstanbul adayı Muammer Aydın'dan flaş açıklama

DSP İstanbul adayı Muammer Aydın'dan flaş açıklama

Akaryakıta zam geldi! Fiyatlara yansıyacak mı?

Akaryakıta zam geldi! Fiyatlara yansıyacak mı?

Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararı hakkında açıklama

Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararı hakkında açıklama

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aniden bastırdı! İstanbullular hazırlıksız yakalandı

Aniden bastırdı! İstanbullular hazırlıksız yakalandı

Beşiktaş'taki terör saldırısında ağır yaralanan polis memuru şehit oldu

Beşiktaş saldırısından 2,5 yıl sonra acı haber!

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya: Ölümlü kaza sayısında yüzde 33 düşüş sağlandı

Uzunkaya: Ölümlü kaza sayısında yüzde 33 düşüş sağlandı

FETÖ'nün ankesör soruşturmalarında itirafçı sayısı artıyor

FETÖ'nün ankesör soruşturmalarında itirafçı sayısı artıyor

Köylerine ulaşabilmek için ölümle burun buruna geliyorlar

Köylerine ulaşabilmek için ölümle burun buruna geliyorlar

Yurda geri dönmeyen 4 kız çocuğu her yerde aranıyor

Yurda geri dönmeyen 4 kız çocuğu her yerde aranıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.