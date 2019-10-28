HABER

Polis memuru, meslektaş eşini ve kayınvalidesini öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2019 21:11 | Son Güncelleme

MARDİN'de, polis memuru Seyfullah Çınar, tartıştığı meslektaşı olan eşi Belma Çınar'ı ve kayınvalidesi Ümmühan Güllü'yü, tabancayla vurarak öldürdü. Seyfullah Çınar, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Nezir GÜNEŞ/ÖMERLİ (Mardin), (DHA)- MARDİN'de, polis memuru Seyfullah Çınar, tartıştığı meslektaşı olan eşi Belma Çınar'ı ve kayınvalidesi Ümmühan Güllü'yü, tabancayla vurarak öldürdü. Seyfullah Çınar, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, öğlen saatlerinde, Ömerli ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Seyfullah Çınar, kendisi gibi polis memuru olan eşi Belma Çınar ve kayınvalidesi Ümmühan Güllü ile evinde, henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Seyfullah Çınar belindeki tabancayı çıkarıp, eşi ve kayınvalidesine ateş etti. Belma Çınar ve annesi Ümmühan Güllü, kanlar içinde yerde kalırken, silah sesini duyanların ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Belma Çınar ve annesi Ümmühan Güllü'nün yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından anne ve kızının cansız bedenleri otopsi için Mardin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Seyfullah Çınar ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

PARTNERSelda Bağcan metroda görüntülendi! Ebru Polat yorumladıSelda Bağcan metroda görüntülendi! Ebru Polat yorumladı
Sürücü şoka girdi, çevrede yaralı arandıSürücü şoka girdi, çevrede yaralı arandı
TEM Otoyolu’nda minibüs bariyerleri aşıp şarampole yuvarlandı: 1 yaralıTEM Otoyolu’nda minibüs bariyerleri aşıp şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Banka, dosya masrafı faizini de müşteriye ödeyecek

Banka, dosya masrafı faizini de müşteriye ödeyecek

Bağdadi'yi Türkiye'nin elindeki o isim yakalattı!

Bağdadi'yi Türkiye'nin elindeki o isim yakalattı!

Babası kırmızı kuşak yerine altın kemer taktı

Babası kırmızı kuşak yerine altın kemer taktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı!

Otomobilin çarptığı Ayşegül öldü, sürücü şok geçirdi

Otomobilin çarptığı Ayşegül öldü, sürücü şok geçirdi

Bağdat’ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Bağdat’ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Oğlunun bıçakladığı baba: Sonuçta evlattır

Oğlunun bıçakladığı baba: Sonuçta evlattır

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adalet Bakanlığı'ndan 'Mazlum Kobani' talepnamesi

'Mazlum Kobani' için harekete geçildi

HDP önündeki eylemde 56'ncı gün

Annenin feryadı: Vicdansızlar

Otomobilin çarptığı Ayşegül öldü, sürücü şok geçirdi

Otomobilin çarptığı Ayşegül öldü, sürücü şok geçirdi

Yargıtay’dan herkesi ilgilendiren karar: Dava ihbarnamesi kapıya aslınca tebliğ edilmiş sayılacak

Yargıtay'dan emsal karar! Herkesi ilgilendiriyor!

10 günde 5 araç çalan hırsızları koldaki dövme yakalattı

Her şeyi zanlının dövmesi ele verdi!

Ankara'da dehşet anları! Kalabalığın arasına daldı, abisini aracın altında 1 kilometre sürükledi! !

Öz abisini aracın altında 1 kilometre sürükledi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.