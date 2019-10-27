HABER

Polis memuru not bırakıp intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 27.10.2019 23:51 | Son Güncelleme

KÜTAHYA’da polis memuru olan evli ve 1 çocuk babası Hasan Ç.

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA’da polis memuru olan evli ve 1 çocuk babası Hasan Ç. (32), eşini ve çocuğunu almak için gittiği kayınvalidesinin evinde ‘oğluma iyi bakın’ diye not bıraktıktan sonra beylik tabancasıyla intihar etti.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi’nde görevli 10 yıllık polis memuru Hasan Ç., Bahçelievler Mahallesi’nde oturan kayınvalidesinin evine eşini ve çocuğunu almaya gitti. Evde çıkan tartışmanın ardından Hasan Ç., evin girişinde beylik tabancasıyla başına ateş ederek intihar etti. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Hasan Ç.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerince yapılan incelemede Hasan Ç.’nin cebinden ‘oğluma iyi bakın’ yazılı not çıktı.

Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Hasan Ç.’nin cesedi Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

PARTNERAslı Enver ile Murat Boz ayrılığın eşiğinde mi?Aslı Enver ile Murat Boz ayrılığın eşiğinde mi?
Gemlik Belediyesi İmar Bölümü'ne gelen madde bağımlısı, cam kapıyı kırdı (2)Gemlik Belediyesi İmar Bölümü'ne gelen madde bağımlısı, cam kapıyı kırdı (2)
‘253 promil’ alkollü sürücü bariyere çarptı: 2 yaralı‘253 promil’ alkollü sürücü bariyere çarptı: 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Selda Bağcan'ın fotoğrafına yorum yazdı! Alay konusu oldu

Selda Bağcan'ın fotoğrafına yorum yazdı! Alay konusu oldu

Aylar sonra bir ilk! Bu halinden eser yok

Aylar sonra bir ilk! Bu halinden eser yok

Trump, Bağdadi'nin ölümünü böyle izledi

Trump, Bağdadi'nin ölümünü böyle izledi

Trump açıkladı: IŞİD lideri Bağdadi öldü

Trump açıkladı: IŞİD lideri Bağdadi öldü

Rusya'dan 'Bağdadi' açıklaması: Şüphe uyandırıyor

Rusya'dan 'Bağdadi' açıklaması: Şüphe uyandırıyor

Kuzey Kore'den ABD'ye 'sabrımız taşıyor' mesajı

Kuzey Kore'den ABD'ye 'sabrımız taşıyor' mesajı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Oğlunun bıçakladığı baba: Sonuçta evlattır

Oğlunun bıçakladığı baba: Sonuçta evlattır

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
10 günde 5 araç çalan hırsızları koldaki dövme yakalattı

Her şeyi zanlının dövmesi ele verdi!

Ankara'da dehşet anları! Kalabalığın arasına daldı, abisini aracın altında 1 kilometre sürükledi! !

Öz abisini aracın altında 1 kilometre sürükledi!

Çorum’da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Çorum’da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Giresun'da korkunç yangın! Baba ve oğlu yanarak can verdi!

Baba ve oğlu yanarak can verdi!

Hakkari Yüksekova'da ev inşaatında çökme: 7 yaralı

Ev inşaatında çökme: 7 yaralı

İzmir'de korkunç kaza: 1 ölü, 5 yaralı

İzmir'de korkunç kaza: 1 ölü, 5 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.