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Polis memuru otomobilinde intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2019 14:32 | Son Güncelleme

SAKARYA'da, polis memuru Barış U.

Polis memuru otomobilinde intihar etti

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'da, polis memuru Barış U. (38), bariyerlere çarpan otomobilinde başından vurulmuş halde bulundu. Yapılan incelemede Barış U.'nun tabancasıyla başına ateş ederek yaşamına son verdiği belirlendi.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Barış U. otomobili ile gece saatlerinde Adapazarı'ndan Geyve'ye gitmek üzere yola çıktı. Barış U. yönetimindeki otomobil, D- 650 Karayolu Arifiye Aşağı Kirazca mevkisinde bariyerlere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil ve polis ekipleri, Barış U.'nun tabancayla başından vurularak öldüğünü belirledi. Yapılan incelemede Barış U.'nun tabancasıyla başına ateş ederek yaşamına son verdiği tespit edildi. Barış U.'nun cenazesi otopsi için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Evli ve bir çocuk babası Barış U.'nun bir süredir psikolojik sorunları olduğu ileri sürüldü. Barış U.'nun, bugün ikindi namazına müteakip Geyve merkez Sinanbey Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.

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Polis memuru otomobilinde intihar ettiPolis memuru otomobilinde intihar etti

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