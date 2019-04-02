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Polis memuru, tabancasıyla intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2019 17:44 | Son Güncelleme

SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde görevli polis memuru Bünyamin S.(53) tabancasıyla kalbine ateş ederek yaşamına son verdi.  Olay, ilçe merkezindeki Yıldırım Mahallesi'nde öğle sıralarında meydana geldi.

Polis memuru, tabancasıyla intihar etti

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde görevli polis memuru Bünyamin S.(53) tabancasıyla kalbine ateş ederek yaşamına son verdi.
Olay, ilçe merkezindeki Yıldırım Mahallesi'nde öğle sıralarında meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli evli 2 çocuk babası polis memuru Bünyamin S., henüz bilinmeyen nedenle evinde tabancası ile kalbine ateş etti. Durumu fark eden ailesi sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bünyamin S.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından cenaze otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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