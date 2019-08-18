Polis memuru tartıştığı akrabasını vurdu

GİRESUN (AA) - Giresun'un Espiye ilçesinde bir polis memuru tartıştığı akrabasını tabancayla yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi'nde Samsun Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru S.A. ile akrabası B.A. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine S.A, üzerinde bulunan tabancayla B.A'ya ateş etti. Her iki bacağından da yaralanan B.A, Espiye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Bu arada, olayın ardından kaçan polis memurunun yakalanması için çalışma başlatıldı.

