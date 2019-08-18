HABER

Polis memuru tartıştığı akrabasını vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 22:19 | Son Güncelleme

Polis memuru tartıştığı akrabasını vurdu

GİRESUN (AA) - Giresun'un Espiye ilçesinde bir polis memuru tartıştığı akrabasını tabancayla yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi'nde Samsun Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru S.A. ile akrabası B.A. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine S.A, üzerinde bulunan tabancayla B.A'ya ateş etti. Her iki bacağından da yaralanan B.A, Espiye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Bu arada, olayın ardından kaçan polis memurunun yakalanması için çalışma başlatıldı.

Gece kavanoza koydu! Sabah uyandığında 37 yavrusu vardıGece kavanoza koydu! Sabah uyandığında 37 yavrusu vardı
Sınırda hareketlilik! Konvoy Hatay'daSınırda hareketlilik! Konvoy Hatay'da
TEM’deki tatilci yoğunluğu, yerini akıcı bir trafiğe bıraktıTEM’deki tatilci yoğunluğu, yerini akıcı bir trafiğe bıraktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Espiye giresun

En Çok Okunan Haberler

Ayrılıklar peş peşe geldi! Veda etti

Ayrılıklar peş peşe geldi! Veda etti

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

Özel mesajları ifşa etti! Yorumu olay oldu

Özel mesajları ifşa etti! Yorumu olay oldu

Baraj gölünde facia! Çok acı olay

Baraj gölünde facia! Çok acı olay

Dönüyorlar! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Dönüyorlar! Kilometrelerce kuyruk oluştu

İzmir'den art arda kötü haberler! Köy boşaltıldı

İzmir'den art arda kötü haberler! Köy boşaltıldı

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Dönüyorlar! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Dönüyorlar! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Öğretmen komşu dehşeti yaşattı! Korkunç anlar kamerada

Öğretmen komşu dehşeti yaşattı! Korkunç anlar kamerada

Eminönü alt geçitteki dükkanlar su altında kaldı

Eminönü alt geçitteki dükkanlar su altında kaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sınırda hareketlilik! Konvoy Hatay'da

Sınırda hareketlilik! Konvoy Hatay'da

Tarihi konak yangında küle döndü

Tarihi konak yangında küle döndü

Son dakika: İzmir'deki yangın büyüyor! Köye sıçradı

İzmir'den art arda kötü haberler! Köy boşaltıldı

Hakkari'de sivil aracın geçişi sırasında patlama!

Hakkari'de sivil aracın geçişi sırasında patlama!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Ekrem İmamoğlu'na yanıt! Bakan da devreye girdi

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

İstanbul'da korku dolu anlar! Patlama sesi duydular, bina sallandı

İstanbul'da korku dolu anlar! Patlama sesi duydular, bina sallandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.