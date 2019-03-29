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Polis memuru, trafik kazasında hayatını kaybetti (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2019 16:11 | Son Güncelleme

MOTOSİKLETİ 3 HAFTA ÖNCE ALMIŞ İzmir'in Buca ilçesinde, kullandığı motosikletin TIR'a çarpması sonucu yaşamını yitiren polis memuru Muammer Aktı (30) için Menderes ilçesindeki Altıntepe Mahallesi Camisi'nde töreni düzenlendi.

Polis memuru, trafik kazasında hayatını kaybetti (2)

MOTOSİKLETİ 3 HAFTA ÖNCE ALMIŞ
İzmir'in Buca ilçesinde, kullandığı motosikletin TIR'a çarpması sonucu yaşamını yitiren polis memuru Muammer Aktı (30) için Menderes ilçesindeki Altıntepe Mahallesi Camisi'nde töreni düzenlendi. Törene, Ordu'dan cenazeyi almaya gelen acılı baba Ahmet ve ağabeyi Mehmet Aktı'nın yanı sıra, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, çok sayıda polis şefi ve Muammer Aktı'nın mesai arkadaşları katıldı. Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası polis tören mangası tarafından omuzlara alınan cenaze, memleketi Ordu'da toprağa verilmek üzere İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na gönderildi.
Bu arada, bekar olan Muammer Aktı'nın kaza yaptığı motosikleti henüz 3 hafta önce aldığı belirtildi.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)

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Polis memuru, trafik kazasında hayatını kaybetti (2)Polis memuru, trafik kazasında hayatını kaybetti (2)Polis memuru, trafik kazasında hayatını kaybetti (2)

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