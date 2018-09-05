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Polis memuru, yaralı Suriyeli kadını 2 kilometre sırtında taşıdı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2018 15:00 | Son Güncelleme

HATAY'ın Reyhanlı ilçesi sınır hattında bir polis memuru, ayağından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Suriyeli kadını, 2 kilometre sırtında taşıyarak ambulansa ulaştırdı.

Polis memuru, yaralı Suriyeli kadını 2 kilometre sırtında taşıdı

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- HATAY'ın Reyhanlı ilçesi sınır hattında bir polis memuru, ayağından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Suriyeli kadını, 2 kilometre sırtında taşıyarak ambulansa ulaştırdı.
Reyhanlı ilçesinin Suriye sınırına yakın bir mahallesinde çığlık sesleri duyan vatandaşlar, polise haber verdi. Gelen ekipler, 40 yaşlarındaki Suriyeli kadının çeşitli yerlerinden yaralı olduğunu ve hareket edemediğini gördü. 5 ve 8 yaşlarındaki iki çocuğuyla çaresiz bekleyen kadın için, ambulans ve itfaiye ekipleri çağrıldı. Arazinin taşlık ve engebeli olduğu için ekiplerin bölgeye ulaşmakta güçlük çekeceğini düşünen bir polis memuru, kadını sırtına alarak en yakın yola götürmek için yola çıktı. Bu sırada kadının çocukları da polisi takip etti. Sıcaktan etkilenen ve yorulan polis, kısa süreli dinlenip, tekrar yoluna devam etti. Polis memuru, yaklaşık 2 kilometre taşıdığı kadını ambulansa ulaştırdı. O anlar ise cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi.
Kaçak olarak Türkiye'ye girmek isterken düşüp yaralandığı belirtilen Suriyeli kadın, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

FOTOĞRAFLI

Polis memuru, yaralı Suriyeli kadını 2 kilometre sırtında taşıdıPolis memuru, yaralı Suriyeli kadını 2 kilometre sırtında taşıdıPolis memuru, yaralı Suriyeli kadını 2 kilometre sırtında taşıdıPolis memuru, yaralı Suriyeli kadını 2 kilometre sırtında taşıdı

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