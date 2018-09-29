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Polis memuruna çarpan kadın sürücü tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.09.2018 10:24 | Son Güncelleme

BARTIN'da, 'dur' ihtarına uymayıp polise çarparak yaralanmasına neden olan Sibel Y.

Polis memuruna çarpan kadın sürücü tutuklandı

BARTIN, (DHA) - BARTIN'da, 'dur' ihtarına uymayıp polise çarparak yaralanmasına neden olan Sibel Y. tutuklandı.
Önceki gün, Karaçay Mahallesi'nde uygulama yapan polis, Sibel Y. idaresindeki 74 AAD 330 plakalı otomobili durdurmak istedi. Sibel Y. 'dur' ihtarı yapan polis memuru Turgut Çalıkoğlu'na çarptı. Turgut Çalıkoğlu otomobilin çarpması ile havaya fırlayarak yere düştü. Vücudunda kırıklar olan Turgut Çalıkoğlu kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
1.40 promil alkollü olan Sibel Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından dün adliyeye sevk edilen Sibel Y. nöbetçi mahkeme tarafından 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Polis memuruna çarpan kadın sürücü tutuklandıPolis memuruna çarpan kadın sürücü tutuklandı

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