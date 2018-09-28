BARTIN (AA) - Bartın'da araç kontrolü sırasında "dur" ihtarına uymayarak, polis memuruna çarpan sürücü tutuklandı.
Dün, Karaçay mevkisindeki uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayan ve araç kontrolü yapan polis memuruna çarparak ağır yaralanmasına neden olan Sibel Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılığın tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ettiği Sibel Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Karaçay mevkisinde araç kontrolü esnasında 74 AAD 330 plakalı otomobilin sürücüsü Sibel Y, "dur" ihtarına uymayarak polis memuru Turgut Çalıkoğlu'na çarpmış, vücudunun çeşitli yerlerinde kırıkları bulunan polis memuru Bartın Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı. Gözaltına alınan sürücünün ise 140 promil alkollü olduğu tespit edilmişti.
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