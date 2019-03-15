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Polis memuruna çarpıp ağır yaralayarak kaçtı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2019 13:37 | Son Güncelleme

Denizli’nin Tavas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan kamyonet sürücüsü polis memuruna çarparak ağır yaralanmasına neden oldu.Kaza Denizli-Muğla karayolunda meydana geldi.

Denizli’nin Tavas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan kamyonet sürücüsü polis memuruna çarparak ağır yaralanmasına neden oldu.
Kaza Denizli-Muğla karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Pamukkale ilçesi Üçgen Köprülü Kavşak’ta alkol denetimi yapan trafik polisleri 20 ES 960 plakalı kamyoneti durdurmak istedi. Ancak kamyonet sürücüsü dur ihtarına uymayarak kaçmak istedi. Sürücü, aracı durdurmak için karayoluna kapan kurmak isteyen polis memuru Yasin Perizan’a çarparak kaçtı. Kamyonet daha sonra polis ekipleri tarafından lastiklerine ateş edilerek durduruldu.
Yapılan incelemede kamyonet sürücüsü Cem U.’nun alkolü olduğu tespit edilirken, sürücü ile birlikte araç içerisinde bulunan A.U, İ.I, H.Ş, isimli şahıslar da gözaltına alındı.
Ambulansla Tavas Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı polis memurunun iki bacağının da kırık olduğu ve tedavisinin devam ettiği kaydedildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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