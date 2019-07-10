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Polis memurundan örnek davranış

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 16:10 | Son Güncelleme

Trabzon Emniyet Müdürlüğü bahçesine düşen yaralı martıyı gören polis memuru martıyı koruma altına alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Trabzon Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.Trabzon Emniyet Müdürlüğü bahçesine yaralı vaziyette duran martıyı gören nizamiye kapısı görevli polis memurlarından Cemal Bulguroğlu hemen yaralı mantıyı yakalayarak kutuda muhafaza altına aldı.Daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Trabzon Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verilmesinin ardından Emniyet Müdürlüğü bahçesine gelen görevliler yaralı vaziyetteki martıyı araçla alarak tedavisinin yapılması için Şube Müdürlüğü’ne götürdü.

Polis memurundan örnek davranış

Trabzon Emniyet Müdürlüğü bahçesine düşen yaralı martıyı gören polis memuru martıyı koruma altına alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Trabzon Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.
Trabzon Emniyet Müdürlüğü bahçesine yaralı vaziyette duran martıyı gören nizamiye kapısı görevli polis memurlarından Cemal Bulguroğlu hemen yaralı mantıyı yakalayarak kutuda muhafaza altına aldı.
Daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Trabzon Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verilmesinin ardından Emniyet Müdürlüğü bahçesine gelen görevliler yaralı vaziyetteki martıyı araçla alarak tedavisinin yapılması için Şube Müdürlüğü’ne götürdü.

Polis memurundan örnek davranış

Polis memurundan örnek davranış

Polis memurundan örnek davranış

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