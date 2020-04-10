HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Polis memurundan şarkılı 'evde kal' mesajı

Polis memurundan şarkılı 'evde kal' mesajı

SAĞLIK HABERLERİ  | 10.04.2020 15:41 | Son Güncelleme

Yalova'da görevli bir polis memurunun koronavirüs için yazdığı şarkı ses getirdi. Polis memuru, ekip otosundan şarkı söyleyerek vatandaşlara evde kalmaları yönünde uyarı yaptı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Altınova ilçesinde devriye görevi yaparak, korona virüse karşı vatandaşları evde kalmaları ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarmaya devam ediyor. Sokak sokak gezip, vatandaşlarla tek tek iletişime geçen polis ekipleri, ekip otolarından da megafonla anons çekerek uyarıları yapıyor.

Polis otosundan vatandaşlara "Evde kal" çağrısı yapan polis memuru İbrahim Vatansever, vatandaşlara "Doktor" şarkısını söyledi. Polis aracından "Çaresiz derdimin, sebebi belli. Evde kal, evde kal, evde kal Türkiyem. Deva bulmaz derdin böyle gezince, evde kal, evde kal Türkiyem" diye şarkı söyleyerek halka seslenen polis memuruna vatandaşlar da alkışlar ile cevap verdi. Video sosyal medyaya yüklendikten sonra kısa sürede çok fazla beğeni aldı. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
87 yaşında! Koronavirüsü 1 haftada yendi 87 yaşında! Koronavirüsü 1 haftada yendi
Parkinson hastalarına koronavirüs uyarısı! Sigara ve hareket...Parkinson hastalarına koronavirüs uyarısı! Sigara ve hareket...
Dudakta uçuk ve göğüs ağrısı zatürre habercisi olabilir!Dudakta uçuk ve göğüs ağrısı zatürre habercisi olabilir!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yalova koronavirüs sağlık

En Çok Okunan Haberler

'Geberin' demişti! Harekete geçtiler

'Geberin' demişti! Harekete geçtiler

Bakan Koca 'Sağ ol Türkiye' diyerek açıkladı! İşte o şehirler

Bakan Koca 'Sağ ol Türkiye' diyerek açıkladı! İşte o şehirler

Acı haberi Genco Erkal verdi! Ünlü oyuncu koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Acı haberi Genco Erkal verdi! Ünlü oyuncu koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Sosyal mesafe cezası yiyen vatandaştan ilginç tepki

Sosyal mesafe cezası yiyen vatandaştan ilginç tepki

Pentagon'dan Türkiye'ye 'yardım' takdiri

Pentagon'dan Türkiye'ye 'yardım' takdiri

İmmün plazma tedavisi uygulanan koronavirüs hastasından iyi haber

İmmün plazma tedavisi uygulanan koronavirüs hastasından iyi haber

İlginizi Çekebilir

İtalya’dan sonra tüm dünyaya: Pornhub bedava!

İtalya’dan sonra tüm dünyaya: Pornhub bedava!

İkinci bilim kurulu üyeleri belli oldu

İkinci bilim kurulu üyeleri belli oldu

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Boğaz ağrısı neden olur? İşte tedavi yöntemleri

Boğaz ağrısı neden olur? İşte tedavi yöntemleri

Sağlık Bakanlığı'ndan online koronavirüs testi

Sağlık Bakanlığı'ndan online koronavirüs testi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Market alışverişlerinizi nasıl daha güvenli yapabilirsiniz?

Market alışverişlerinizi nasıl daha güvenli yapabilirsiniz?

Eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı

Eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı

İmmün plazma tedavisi nedir? Koronavirüs tedavisinde ne kadar işe yarıyor?

İmmün plazma tedavisi nedir?

Parkinson hastalarına koronavirüs uyarısı! Sigara ve harekete dikkat

Parkinson hastalarına koronavirüs uyarısı! Sigara ve hareket...

Sosyal izolasyon sürecinde psikolojiyi korumanın 3 yolu

Sosyal izolasyon sürecinde psikolojiyi korumanın 3 yolu

Astım hastaları koronavirüsten nasıl korunmalı? İşte dikkat edilmesi gerekenler

Astım hastaları dikkat! Kimler maske takmalı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.