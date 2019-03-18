HABER

Polis memurunu darbetti kaçarken kaza yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 21:26 | Son Güncelleme

Manisa'da bir kadın polisi darbettikten sonra kamyonetiyle uzaklaşan ve karıştığı kazanın ardından yaya olarak kaçmaya çalışan sürücü yakalandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir okulda çevre güvenliğini sağlayan kadın polisi darbettikten sonra kamyonetiyle kaçarken kaza yapan sürücü, yaya olarak kaçışını sürdürdüğü sırada yakalandı.

Aynı Ali Mahallesi Sakarya Caddesi'nde Manisa Ticaret ve Anadolu Meslek Lisesi'nde çevre güvenliğini sağlayan polis memuru Solmaz C, şüphelendiği sürücü Mehmet S'nin kimliğini kontrol etmek istedi.

Polis memuru Solmaz C. ile tartışmaya başlayan sürücünün, kadın polisi saçından tutarak darbettiği ileri sürüldü.

Daha sonra okulun önündeki 45 M 9817 plakalı kamyonetiyle olay yerinden kaçan sürücü, çok geçmeden Sakarya Caddesi'nde Muhammed Emre K'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobildeki sürücü ile Zehra Zengin (38) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü ise aracını bırakarak olay yerinden kaçtı.

Polis tarafından kısa sürede gözaltına alınan zanlının elinde, kadın polisi darbederken kopardığı bir tutam saçın bulunduğu belirtildi.

Bu arada, polis memuru Solmaz C, Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

PARTNERSeren Serengil’den ‘dolandırıldım' şikâyetiSeren Serengil’den ‘dolandırıldım' şikâyeti
Meşaleler, 'Çanakkale Şehitleri' için yandıMeşaleler, 'Çanakkale Şehitleri' için yandı
Motosiklet tutkunları Çanakkale Zaferi için bir araya geldiMotosiklet tutkunları Çanakkale Zaferi için bir araya geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
darp kadın polis Manisa

En Çok Okunan Haberler

Hollanda'daki saldırının şüphelisi Türk çıktı!

Hollanda'daki saldırının şüphelisi Türk çıktı!

Hollanda'da silahlı saldırı: 3 kişi öldü!

Hollanda'da silahlı saldırı: 3 kişi öldü!

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Kocam öldükten sonra kafayı yedim

Kocam öldükten sonra kafayı yedim

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta büyük zam

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta büyük zam

Gözyaşları sel oldu: Bizim için hayat bitti

Gözyaşları sel oldu: Bizim için hayat bitti

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Damat dehşeti! Bu halde bulundu

Damat dehşeti! Bu halde bulundu

'O trafolara kedi değil fil soksalar fayda etmeyecek'

'O trafolara kedi değil fil soksalar fayda etmeyecek'

Gözyaşları sel oldu: Bizim için hayat bitti

Gözyaşları sel oldu: Bizim için hayat bitti

Bıçakladığı bedensel engelli kuru yemişçiyi, boğazını keserek öldürdü

Dehşet veren olayın sebebi belli oldu! Büyük vicdansızlık

Sultanbeyli'de halk otobüsü gecekonduya çarptı

Sultanbeyli'de halk otobüsü gecekonduya çarptı

Bugüne kadar kimse içeri girmemişti! Müthiş keşif

Bugüne kadar kimse içeri girmemişti! Müthiş keşif

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.