HABER

Polis memurunu darp etti, kaçarken kaza yaptı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2019 20:41 | Son Güncelleme

Manisa’da bir kadın polis memurunu darp ettikten sonra olay yerinden kaçan şahıs aracıyla önce kaza yaptı, ardından aracını bırakarak kaçtı.

Manisa’da bir kadın polis memurunu darp ettikten sonra olay yerinden kaçan şahıs aracıyla önce kaza yaptı, ardından aracını bırakarak kaçtı. Bölgede geniş çaplı araştırma yapan polis ekipleri şahsı olay yerinin yakınlarında yakalarken, saldırganın elinde darp ettiği polis memurunun saçlarının olduğu görüldü.

Olay, saat 16.00 sıralarında Aynı Ali Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manisa Ticaret ve Anadolu Meslek Lisesinde görevli polis memuru S.C., şüpheli gördüğü Mehmet S.’nin (27) kimlik kontrolünü yapmak istedi. Bu sırada şüpheli Mehmet S. (27) ile polis memuru arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet S. polis memuru Solmaz C.’yi saçlarından tutarak yerde sürükledi. Yaşanan kavganın ardından Mehmet S., okulun önünde bulunan 45 M 9817 plakalı kamyonetiyle olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Kaçan sürücü Mehmet S. bir süre sonra 3317 Sokak ile Sakarya Caddesi kesişiminde Muhammed Emre K. (26) idaresindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde bulunan Zehra Z. (38), araç sürücüsü Muhammed Emre K. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Merkez Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bu sırada polisi darp ettiği iddia edilen Mehmet S. olay yerinde aracını bırakarak kaçtı. Polis ekipleri çevrede yaptığı geniş çaplı arama çalışması sonrası Mehmet S.’yi kaza bölgesinin yakınlarında gözaltına aldı. Saldırganın elinde darp ettiği polis memurunun saçlarının olduğu görüldü.

Öte yandan darp edilen polis memuru Solmaz C.’nin de Merkez Efendi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

PARTNERBir ülke onu konuşuyor! Daha 8 yaşında ama...Bir ülke onu konuşuyor! Daha 8 yaşında ama...
Cezaevinde tartıştığı hükümlüyü yaralayıp firar etti, yakalandıCezaevinde tartıştığı hükümlüyü yaralayıp firar etti, yakalandı
Eskişehir’de sahte deterjan operasyonu: 5 gözaltıEskişehir’de sahte deterjan operasyonu: 5 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kocam öldükten sonra kafayı yedim

Kocam öldükten sonra kafayı yedim

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

Hollanda'da silahlı saldırı: 3 kişi öldü!

Hollanda'da silahlı saldırı: 3 kişi öldü!

Hollanda'daki saldırının şüphelisi Türk çıktı!

Hollanda'daki saldırının şüphelisi Türk çıktı!

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta büyük zam

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta büyük zam

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Her satırı iğrenç! Oyunları böyle ortaya çıktı

Her satırı iğrenç! Oyunları böyle ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

'Askere gideceğiz' diye para toplayan 7 arkadaşa, dilencilikten ceza

'Askere gideceğiz' diye para toplayanlara dilencilikten ceza

Bodrum'da ölü caretta caretta sahile vurdu

Bodrum'da ölü caretta caretta sahile vurdu

Tartıştığı oğlunu bıçaklayıp ambulans çağırdı

Tartıştığı oğlunu bıçaklayıp ambulans çağırdı

Maltepe'de yangın! 4'ü çocuk 12 kişi kurtarıldı

Maltepe'de yangın! 4'ü çocuk 12 kişi kurtarıldı

'Dur' ihtarına uymadı, kaçarken attığı poşetten uyuşturucu çıktı

'Dur' ihtarına uymadı, attığı poşetten çıkan şoke etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.