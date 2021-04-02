Polis memurunu döven sanığın yargılanmasına başlandı

Eskişehir’de bir polis memurunu telsiz ile darp ederek yaralayan sanığın yargılanmasına başlandı.

Eskişehir’de 2019 yılında Tepebaşı Kaymakamlığı önünde nöbet tutan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubesi’nde görevli polis memuru Ali Ü., yüksek sesle telefonla konuşan bir vatandaşı uyardı. Vatandaş Kadir B. ile polis memuru Ali Ü., arasından başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ardından Kadir B., yere düşerek baygınlık geçiren polisi telsizle dakikalarca darp ederek yaraladı. Olay sonrasında Kadir B., hakkında ‘Basit Yaralama’ suçunda 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Açılan davanın ilk duruşması bugün yapıldı. Duruşmaya sanık Numan U., katılmazken polis memuru Ali Ü. katıldı. Duruşmada olayı anlatan polis memuru Ali Ü., “Olayın gerçekleştiği tarihte kaymakamlık girişinde görevliydim. O gece kameralar bakarken resmi araçların çevresinde telefonda konuşan ve diğer eliyle hareketler yapan kişiyi gördüm. Araca zarar vereceğini düşünerek nöbet tuttuğum alandan çıkıp uyarıda bulundum. Burayı terk etmesini söyledim, ancak bana, ‘terk etmezsem ne olur?’ diye karşılık verdi. Ben de sorun çıkacağını düşünerek, elimdeki telsizle anons yapmak isterken şarjının bittiğini fark ettim. Nöbet odama gidip, telsizi değiştirmek istediğim sırada beni sırtımdan çekerek, ‘Gel bakalım buraya’ diye bağırdı. Sonrasında saldırdı. Bana vururken yardım istedim. Sonrasını hatırlamıyorum. Bir gün sonra hastanede gözlerimi açtım. Kameralardan izledim olanları. Kendisinden şikâyetçiyim, ceza almasını istiyorum” şeklinde ifade verdi.