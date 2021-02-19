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  4. Polis memurunu şehit eden 2 kişiye müebbet hapis cezası

Polis memurunu şehit eden 2 kişiye müebbet hapis cezası

19.02.2021 18:51 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır’da yaklaşık 1 yıl önce polis memuru Atakan Arslan’ı şehit eden 2 kişiye müebbet hapis cezası verildi.Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde polis memuru Arslan, 30 Mayıs 2020’de durumundan şüphelendiği kişilere kimlik kontrolü yapmak istediği sırada zanlıların açtığı ateş sonucu şehit olmuştu.

Diyarbakır’da yaklaşık 1 yıl önce polis memuru Atakan Arslan’ı şehit eden 2 kişiye müebbet hapis cezası verildi.
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde polis memuru Arslan, 30 Mayıs 2020’de durumundan şüphelendiği kişilere kimlik kontrolü yapmak istediği sırada zanlıların açtığı ateş sonucu şehit olmuştu. Olayın ardından kaçan Muhammed Emir Cura ve Ferit Aytekin düzenlenen operasyonla yakalandı. Cura ve Aytekin hakkında Diyarbakır 13. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın karar duruşması görüldü. Yapılan savunmaların ardından mahkeme kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme suçundan Muhammed Emir Cura’ya ağırlaştırılmış müebbet, Ferit Aytekin’e de müebbet hapis cezası verdi.

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