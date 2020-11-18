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Polis memurunu şehit eden sürücü için istenen ceza belli oldu

18.11.2020 17:20 | Son Güncelleme:
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Ankara’da otomobiliyle 3 kişiye çarparak kaçtıktan sonra kendisini durdurmaya çalışan polis memuru Mevlüt Metin’i şehit etmekten yargılanan şahsın ağırlaştırılmış müebbet ve 45 yıla kadar hapsi istendi.Ankara 33.

Ankara’da otomobiliyle 3 kişiye çarparak kaçtıktan sonra kendisini durdurmaya çalışan polis memuru Mevlüt Metin’i şehit etmekten yargılanan şahsın ağırlaştırılmış müebbet ve 45 yıla kadar hapsi istendi.
Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Sanık Kalaycı ile ise tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile bağlantı kuruldu. Davanın bugünkü celsesinde cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Sanık Kalaycı’nın 6 Mayıs 2019’da sabah saatlerinde aracıyla Akyurt ilçesi Balıkhisar Mahallesi yolu üzerinde seyir halindeyken yolun sağında yürüyen Nesibe Çiçek’e kasten çarptığını belirten savcı, olay yerinden kaçan Kalaycı’nın daha sonra Zeynep Yüksel ve Ali Yavuz’a da kasten çarptığını ifade etti. Sanığın üç olay sonrası da durmayarak yoluna devam ettiğini kaydeden savcı, durumun görgü tanıklarınca polise bildirildiğini anlattı. Sanık Kalaycı’nın emniyet görevlileri tarafından Pursaklar ilçesi Saray yol kontrol noktasında durdurulmak istendiğini kaydeden savcı, sanığın durmayarak polis memuru Mevlüt Metin’e çarptığını ve böylece hayatını kaybetmesine neden olduğunu bildirdi. Savcı, sanık Kalaycı’nın “kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Kalaycı’nın ayrıca 3 kişiyi “kasten öldürmeye teşebbüs etme” suçundan 45 yıla kadar hapsi istendi.
Sanık ve avukatı, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak için süre talebinde bulundu. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 23 Aralık’a erteledi.

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