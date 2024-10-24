HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Polis memurunu sırtından 7 kere bıçaklamıştı! O şahsın ifadesi ortaya çıktı: "Ne olduğunu hatırlamıyorum"

Polis memurunu sırtından 7 kere bıçaklamıştı! O şahsın ifadesi ortaya çıktı: "Ne olduğunu hatırlamıyorum"

24.10.2024 11:27
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Aldatan eski sevgilisinden böyle intikam aldı! Arabasını QR kodlarla kaplattı: "Ankara'da sıradan bir gün"

Aldatan eski sevgilisinden böyle intikam aldı! Arabasını QR kodlarla kaplattı: "Ankara'da sıradan bir gün"

'Deprem, Tekirdağ'ı çok fazla etkileyecek; buna yapı stoku hazır değil'

'Deprem, Tekirdağ'ı çok fazla etkileyecek; buna yapı stoku hazır değil'

Ankara'daki terör saldırısını gerçekleştiren teröristin TUSAŞ'a giriş görüntüleri

Ankara'daki terör saldırısını gerçekleştiren teröristin TUSAŞ'a giriş görüntüleri

İçerik devam ediyor
Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
24.10.2024 11:27
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da polis memurunu 7 bıçak darbesiyle yaralayan ve ardından tutuklanan şahsın ifadesi ortaya çıktı. 29 yaşındaki Emre Köroğlu ifadesinde, "Uyuşturucu kullandım. Ne olduğunu hatırlamıyorum" dedi. Şahsın daha önceden 33 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Olay, 13 Ekim'de saat 10.30 sıralarında, Selçuklu ilçesi Buhara Mahallesi Bayramoğlu Sokak'ta meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, birinin sinir krizi geçirdiği ihbar edilen N.K.'nin evine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler kapının açılması için beklerken, sinir krizi geçirdiği öne sürülen Emre Köroğlu bıçakla saldırdı. Saldırıda 3 yıllık polis memuru bekar Mustafa Topuz, sırtından 7 bıçak darbesiyle yaralandı.

IHBARA-GIDEN-POLISI-7-YERINDEN-BICAKLAYA_386435_106923

ETKİSİZ HALE GETİRDİLER

Topuz ile bir başka polis memuru, tabancalarını çekip saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi. Yaralı polis Topuz, ambulansla Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, saldırgan da Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Ameliyat edilen polis memuru Mehmet Topuz, tedavisinin ardından taburcu oldu.

IHBARA-GIDEN-POLISI-7-YERINDEN-BICAKLAYA_386434_106923

33 SUÇ KAYDI VARMIŞ

Poliste 33 suç kaydı olan Köroğlu da tedavisinin ardından geçen salı günü taburcu olduktan sonra gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Köroğlu'nun ifadesinde, "Uyuşturucu kullandım. Ne olduğunu hatırlamıyorum" dedi.

IHBARA-GIDEN-POLISI-7-YERINDEN-BICAKLAYA_386437_106923

Köroğlu'nun, söz konusu olaydan 10 gün önce de 'Uyuşturucu kullanmak' suçundan yakalanıp, serbest kaldığı belirlendi. Aynı suçtan bugüne kadar 5'i bu yıl olmak üzere 6 kez hakkında yasal işlem yapıldığı öğrenilen Köroğlu'nun suç kayıtları arasında 2'si bu yıl olmak üzere 4 kez 'Gasp', 1'i bu yıl 3 kez 'Kasten yaralama', 1'i bu yıl 4 kez 'Evden ve otodan hırsızlık', bazıları birden fazla olan diğer suçları da 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma', 'Genel güvenliği tehlikeye sokma', 'Mala zarar verme', 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' ve 'Güveni kötüye kullanma' da bulunuyor.
Emre Köroğlu'nun karıştığı bazı suçlardan dolayı 2 kez tutuklandığı ve bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildiği de belirlendi.

(DHA)

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Polis memuru bıçak ifade
En Çok Okunan Haberler
Piknik yaparken saldırdı! Kimse beklemiyordu

Piknik yaparken saldırdı! Kimse beklemiyordu

'Halkların egemenliği' yalanıyla eleman toplayan, senelerdir bebek, çocuk, anne, öğretmen demeden öldüren PKK şimdi de emekçi taksiciyi sırtından vurarak katletti!

'Halkların egemenliği' yalanıyla eleman toplayan, senelerdir bebek, çocuk, anne, öğretmen demeden öldüren PKK şimdi de emekçi taksiciyi sırtından vurarak katletti!

Eski AK Partili Şamil Tayyar dikkat çeken iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin çağrısını televizyondan öğrendi

Eski AK Partili Şamil Tayyar dikkat çeken iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin çağrısını televizyondan öğrendi

Teröristbaşı Öcalan'la 43 ay sonra görüşme ve ilk mesaj!

Teröristbaşı Öcalan'la 43 ay sonra görüşme ve ilk mesaj!

Ankara’daki saldırı sonrası İsrail’i işaret ettiler: 'Uykudakiler Uyansın'

Ankara’daki saldırı sonrası İsrail’i işaret ettiler: 'Uykudakiler Uyansın'

Neden TUSAŞ hedef seçildi? Ankara'daki terör saldırısının perde arkası...

Neden TUSAŞ hedef seçildi? Ankara'daki terör saldırısının perde arkası...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Stanley, Merrell, Philips ve daha pek çok markanın fırsat ürünleri burada

Stanley, Merrell, Philips ve daha pek çok markanın fırsat ürünleri burada

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.