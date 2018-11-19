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Polis memurunun aracında ölü bulunması

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 17:47 | Son Güncelleme

İstanbul'da bariyerlere çarpan aracında başından vurulmuş halde ölü bulunan polis memuru toprağa verildi

KİLİS (AA) - İstanbul'da, başından vurularak öldüğü belirlenen ve bariyerlere çarpan aracında bulunan polis memuru, memleketi Kilis'te son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul Büyükçekmece D100 kara yolu Kumburgaz Kavşağı'nda dün bariyerlere çarpmış haldeki otomobilin içerisinde kafasından vurulmuş halde bulunan 36 yaşındaki polis memuru Mehmet Fatih Nenemoğlu'nun cenazesi, yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak memleketi Kilis'e getirildi.

Nenemoğlu, Hacı Cümbüş Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra Kilis Belediyesi Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Büyükçekmece D100 kara yolu Kumburgaz Kavşağı'nda dün bariyerlere çarpan bir otomobilde hareketsiz yatan Nenemoğlu'nun başına giren tek kurşunla hayatını kaybettiği tespit edilmişti.

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