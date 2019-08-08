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Polis memurunun duygulandıran davranışını Vali Toprak ödüllendirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2019 17:48 | Son Güncelleme

Konya’da parası çalınan yaşlı ve engelli adamın ifade için gittiği karakolda cebine 100 lira koyan ve yaşlı adamı alnından öperek teselli eden komiser yardımcısı ile polis memuru, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak tarafından ’başarı belgesiyle’ ödüllendirildi.Olay, 5 Ağustos pazartesi günü akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Konya Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde meydana geldi.

Polis memurunun duygulandıran davranışını Vali Toprak ödüllendirdi

Konya’da parası çalınan yaşlı ve engelli adamın ifade için gittiği karakolda cebine 100 lira koyan ve yaşlı adamı alnından öperek teselli eden komiser yardımcısı ile polis memuru, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak tarafından ’başarı belgesiyle’ ödüllendirildi.
Olay, 5 Ağustos pazartesi günü akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Konya Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, konuşma engelli İbrahim Uğur (76) memleketi Ereğli ilçesinden Konya’ya tedavi olmak için geldi. Hastanedeki tedavisinden sonra İbrahim Uğur, tekrar memleketine dönmek için otobüs terminaline bilet almaya geldiğinde cebinde parasının olmadığını fark etti. Yaşlı adam çevredeki vatandaşlardan yardım isteyerek olay yerine polis çağırdı. Konuşamadığı için parasının çalındığını ve yaşadıklarını kağıda yazarak anlatan İbrahim Uğur, ifadesi alınmak üzere Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Cumhuriyet Polis Merkezi’ne götürüldü.

Vali Toprak’tan polislere başarı belgesi
Polis merkezinde yapılan işlemlerin ardından bekleme salonuna alınan İbrahim Uğur’un yanına gelen Selçuklu Ekipler Amirliğinde görevli komiser yardımcısı Serkan Sürücü, yaşlı adamı teselli ettikten sonra cebinden 100 lira çıkartarak yaşlı adamın cebine bıraktı. Polisin bu hareketi karşısında duygulanan yaşlı adam gözyaşlarını tutamadı. O anda yanlarında yine aynı ekip amirliğinde görev yapan başka bir polis memuru Selahattin Polat ise İbrahim Uğur’u alnından öperek teselli etti.
Yaşlı adama yardım eden komiser yardımcısı Serkan Sürücü ve polis memuru Selahattin Polat’a Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak tarafından başarı belgesi verildi.

Polis memurunun duygulandıran davranışını Vali Toprak ödüllendirdi

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