Polis memurunun eşi, ölü bulundu

BURSA, (DHA)- BURSA’da, polis memuru Mustafa Ercan A.'nın eşi, iki çocuk annesi Nagihan A. (50), evinde tabancayla çenesinin altından vurulmuş, ölü bulundu.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi, Davutdede Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi’ndeki apartmanda meydana geldi. Saat 09.00 sıralarında, İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mustafa Ercan A.'nın eşi Nagihan A., kızı tarafından evin salonunda yerde kanlar içinde bulundu. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Nagihan A.'nın çenesinin altından giren kurşunla olay yerinde yaşamını yitirdiği belirledi. Polis ekipleri de Nagihan A.'nın yanında eşinin tabancasını buldu.

Polis memuru Mustafa Ercan A. ve iki çocuğu da şoka girdi.

Nagihan A.'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, komşuları silah sesi duymadıklarını söyledi.

Olayla ilgili soruşturma başlattı.

