HABER

Polis memurunun evi soyuldu, şüpheliler uyuşturucu ile yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.12.2018 15:18 | Son Güncelleme

AVCILAR'da bir polis memurunun evinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin kaldığı otel odasında 2 kilo 215 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) AVCILAR'da bir polis memurunun evinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin kaldığı otel odasında 2 kilo 215 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

14 Aralık'ta meydana gelen hırsızlık olayında bir polis memurunun evi soyuldu. Evde bulunan beylik tabancası ve cüzdanını alan hırsızlar olay yerinden kaçtı. Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili başlattığı çalışma kapsamında, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerden şüphelilerin kullandığı otomobilin plakasını belirleyen polis, şüpheli 2 kişinin kullandığı aracı dün Bahçelievler'de durdurdu. Araçta bulunan Rehber T. ve Mazlum T. gözaltına alındı.

OTEL ODASINDA EŞOFMANA SAKLI UYUŞTURUCU MADDE ÇIKTI

Polis yaptığı incelemede şüphelilerin Fatih'te bir otel odası kiraladıklarını belirleyince otele baskın düzenledi. Şüphelilerin odasında bulunan Metin T. ve Emrah Z. de gözaltına alındı. Şüphelilerin valizlerinde yapılan aramada, eşofman içine saklanmış 2 kilo 215 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

(FOTOĞRAF)

PARTNERÇırılçıplak soyunup otobüste direk dansı yaptı!Çırılçıplak soyunup otobüste direk dansı yaptı!
İşten çıkarılan TÜVTÜRK işçilerinin davasına başlandıİşten çıkarılan TÜVTÜRK işçilerinin davasına başlandı
Taksici, aracına zincir takarken alkollü sürücünün çarpmasıyla öldüTaksici, aracına zincir takarken alkollü sürücünün çarpmasıyla öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da ticari araçların tavan ve yanlarına da plakası yazılacak

İstanbul'da ticari araçların tavan ve yanlarına da plakası yazılacak

Yalova'da 4.5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Yalova'da 4.5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Ankara için dikkat çeken iddia: AK Parti'de Mehmet Özhaseki adaylıktan çekilebilir

Ankara için dikkat çeken iddia: AK Parti'de Mehmet Özhaseki adaylıktan çekilebilir

Hülya Avşar'dan derin yırtmaçlı paylaşım! Sosyal medyayı salladı

Hülya Avşar'dan derin yırtmaçlı paylaşım! Sosyal medyayı salladı

Okulda iğrenç olay! Liseli kıza defalarca tecavüz etti

Okulda iğrenç olay! Liseli kıza defalarca tecavüz etti

Yunan Genelkurmay Başkanı: Türkler kayalıklarımıza çıkarsa yerle bir ederiz

Yunan Genelkurmay Başkanı: Türkler kayalıklarımıza çıkarsa yerle bir ederiz

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Bursa'daki tarihi hamamda büyük facia: Ölü ve yaralılar var!

Bursa'daki tarihi hamamda büyük facia: Ölü ve yaralılar var!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Eğlenmek için eve götürdüler! Sonrası dehşet

Eğlenmek için eve götürdüler! Sonrası dehşet

1 kadın 7 erkek...! Cinsel ilişkiye girip...

1 kadın 7 erkek...! Cinsel ilişkiye girip...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öğretmenden 13 yaşındaki öğrencisine taciz!

Öğretmenden şok sözler! 'Konuyu kapatalım, adın çıkmasın'

İbrahim Tatlıses'in medyumu olarak tanınıyordu! İsmet Halit Kayaokay ve sevgilisi bir kez daha...

İbrahim Tatlıses'in medyumu olarak tanınıyordu! Yasak aşk...

Manisa bu olayla sarsıldı! Kuyumcudan 20 milyonluk dev vurgun

Bir kenti ayağa kaldıran olay... Duyan şoke oldu!

Babalarını öldürüp cesedini yakmışlardı! Dehşete düşüren sözler

Türkiye'nin konuştuğu cinayette kan donduran ifade!

Tam 2 bin 500 yıllık! Orası da definecilerin hedefi oldu

Tam 2 bin 500 yıllık! Orası da definecilerin hedefi oldu

'İstilacı tür' uyarısı gelmişti, korkulan oldu! Bir şehir bunu konuşuyor

'İstilacı tür' uyarısı gelmişti, korkulan oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.