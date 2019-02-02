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Polis memurunun hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasında

YAŞAM HABERLERİ  | 02.02.2019 13:58 | Son Güncelleme

Denizli’de polis memurunun hayatını kaybettiği trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı.Kaza, Denizli-Ankara yolu Organize Sanayi Kavşağı’nda saat 09.00 sıralarında meydana geldi.

Polis memurunun hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasında

Denizli’de polis memurunun hayatını kaybettiği trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, Denizli-Ankara yolu Organize Sanayi Kavşağı’nda saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Mehmet Kara C. yönetimindeki 32 AB 535 plakalı minibüs iddiaya göre, kavşakta seyir halinde olan Fahri Can Acamoğlu yönetimindeki 20 H 6000 plakalı otomobile çarpıp ardından yol kenarında yolcu almak için duran Mehmet Aşçıoğlu idaresindeki 20 AT 533 plakalı minibüse çarptı.
Kazada polis memuru olduğu öğrenilen Fahri Can Acamoğlu, araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan Acamoğlu, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Sağlık ekiplerince hastaneye götürülen Acamoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acamoğlu’nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Öte yandan feci kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde hızla gelen minibüsün, kavşakta dönmek isteyen otomobile çarpması görülüyor.
Kazanın ardından minibüs sürücüsü Mehmet Kara C.’nin gözaltına alındığı bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Polis memurunun hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasında

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