Polis memurunun kolunu ısıran HDP’li vekile soruşturma

Van Cumhuriyet Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131, "100. g\u00fcn\u00fcnde Leyla\u2019ya tecridi k\u0131rmaya" yaz\u0131l\u0131 ti\u015f\u00f6rt\u00fc almaya \u00e7al\u0131\u015fan kad\u0131n polisin kolunu \u0131s\u0131ran HDP Diyarbak\u0131r Milletvekili Saliha Aydeniz hakk\u0131nda soru\u015fturma ba\u015flatt\u0131.PARTNERPopo esteti\u011fi yapt\u0131ran \u00fcnl\u00fclerKonya'da PKK operasyonu: 5 g\u00f6zalt\u0131Sevgilisini \u00f6ld\u00fcren san\u0131\u011fa, Sevgililer G\u00fcn\u00fc'nde m\u00fcebbet hapis cezas\u0131
Okuyucu Yorumları 0 yorum