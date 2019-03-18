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Polis memurunun korkunç ölümü! Evine giderken otomobil çarptı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 04:58 | Son Güncelleme

Malatya'da evine giderken yolun karşısına geçmeye çalışan polis memuru İbrahim Macit (47), bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza sonrası, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Polis memurunun korkunç ölümü! Evine giderken otomobil çarptı!

Kaza, gece geç saatlerde Ankara Caddesi'ndeki Malatya Şehirlerarası Otobüs Terminali (MAŞTİ) yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan polis memuru İbrahim Macit'e, U.M. yönetimindeki 44 EJ 444 plakalı otomobil çarptı.

Kazada Macit ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Macit'i Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Macit, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Malatyalı olduğu ve Yazıhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaptığı öğrenilen polis memuru Macit'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kaza sonrası otomobil sürücüsü U.M., polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Malatya İbrahim Macit

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