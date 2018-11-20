Polis memurunun şehit edilmesi davasında karar

Gümüşhane'de, kontrol noktasındaki uygulama sırasında "dur" ihtarına uymayarak otomobille çarptığı polis memuru Olgun Gülay'ın ölümüne yol açtığı iddia edilen Selçuk Ergin, "Olası kastla adam öldürmek" suçundan 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Selçuk Ergin, tutuksuz sanık Murat Koca ve taraf avukatları katıldı.

Şehit polis memuru Olgün Gülay'ın eşi Hülya, oğlu Kerem ve annesi Hidayet Gülay da duruşmada hazır bulundu.

Hülya Gülay, her iki sanığın da suçlu olduğunu öne sürerek cezalandırılmalarını istedi.

Gülay'ın avukatı Görkem Ünsal da olaya sebep olan aracı kimin kullandığının henüz aydınlatılamadığını, her iki sanığın beyanlarının çelişkili olduğunu savunarak kovuşturmanın genişletilmesi talebini yineledi.

Ünsal, bu talebin mahkemece uygun görülmemesi halinde sanıklar hakkında doğrudan kasıt hükümlerinin uygulanmasını istedi.

Tutuksuz sanık Murat Koca ise önceki savunmalarını tekrar ederek, beraatini talep etti. Selçuk Ergin ise mahkemenin adaletine güvendiğini ifade ederek önceki savunmalarını yineledi.