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Polis memurunun şehit edilmesiyle ilgili yargılanan sanık intihar etti

20.02.2021 21:26 | Son Güncelleme:
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Polis memurunun şehit edilmesiyle ilgili yargılanan sanık intihar etti

Bağcılar'da polis memurunun şehit edilmesine ilişkin yargılanan suça sürüklenen çocuk Kadir Aktar'ın cezaevinde intihar ettiği öğrenildi.

Bağcılar'da 18 Temmuz 2020'de polis memuru Erkan Gökteke'nin şehit edilmesi ve polis memuru Yunus Nacar'ın yaralanması olayına ilişkin “Kasten öldürmeye yardım etme" ve “Kasten öldürmeye teşebbüse yardım etme" suçlarından yargılanan Kadir Aktar'ın Maltepe Cezaevi'nde kendini asarak intihar ettiği öğrenildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Bağcılar'da 18 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleşen olayda sanık Serdar Baltalı, kendisini durdurmak isteyen polis memuru Erkan Gökteke'yi silahla ateş ederek şehit etmiş, diğer polis memuru Yunus Nacar'a da 6 el ateş ederek yaralamıştı.
Olay sırasında 18 yaşından küçük olan Kadir Aktar'ın, Serdar Baltalı'nın yanından kaçarak uzaklaştığı ardından Baltalı'yla buluşarak polisten saklandıkları öğrenilmişti. Kadir Aktar, kendisiyle birlikte Serdar Baltalı'yı da saklaması için Suça Sürüklenen Çocuklar (SSÇ) Reis B. ve Oğuzhan I.'yı yardıma çağırmış, 4 şüpheli aynı takside yakalanmıştı.

Olaya ilişkin sanık Serdar Baltalı “Kamu görevlisini kasten öldürme" ve “Kamu görevlisini öldürmeye teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu olarak yargılanmaya devam ediyor.

15 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU

SSÇ'ler Kadir Aktar, Oğuzhan I. ve Reis B.'nin de “Kasten öldürmeye yardım etme" ve “Kasten öldürmeye teşebbüse yardım etme" suçlarından 9'ar yıl 8'er aydan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam ediliyordu. (DHA)


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