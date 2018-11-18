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Polis memurunun şüpheli ölümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 15:38 | Son Güncelleme

BEYLİKDÜZÜ İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Mehmet Fatih Nenem, aracıyla seyir halindeyken Kumburgaz Kavşağı'nda bariyerlere çarptı.

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL, (DHA) BEYLİKDÜZÜ İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Mehmet Fatih Nenem, aracıyla seyir halindeyken Kumburgaz Kavşağı'nda bariyerlere çarptı. Polis memurunun başından tek kurşunla vurularak öldüğü belirlendi. Polisin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olay hakkında soruşturma başlatan polis ekiplerinin, intihar şüphesi üzerinde durduğu öğrenildi. Edinilen bilgiye göre; sabah saatlerinde D-100 karayolu Kumburgaz kavşağında bir aracın bariyerlere çarptığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, aracın içinde Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Mehmet Fatih Nenem'i başından tek kurşunla vurularak öldüğünü belirledi. MEMLEKETİ KİLİS'TE TOPRAĞA VERİLECEK Evli ve bir çocuk babası Mehmet Fatih Nenem'in cenazesi incelenmek üzere Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Burada yapılacak incelemenin ardından Nenem'in cenazesi memleketi Kilis'te toprağa verilecek. Olay hakkında soruşturma başlatan polis ekiplerinin, intihar şüphesi üzerinde durduğu öğrenildi.

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Polis memurunun şüpheli ölümüPolis memurunun şüpheli ölümü
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