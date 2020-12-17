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  4. Polis memuruyla köpeğin gülümseten görüntüleri

Polis memuruyla köpeğin gülümseten görüntüleri

17.12.2020 09:51 | Son Güncelleme:
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Sokağa çıkma kısıtlamasında boş kalan caddeler sokak hayvanlarına kalırken, Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis memuruyla sokak köpeğinin görüntüleri gülümsetti.

Bursa’nın İnegöl ilçesinin en işlek caddesinde sokak köpeği ile polis memurun görüntüleri gülümsetti.

İnegöl’de sokakta kalan köpeğin bomboş caddede uzanarak keyif yapması kameralara yansıdı. Kavşakta görev yapan polis memuruyla köpeğin oyun oynaması ise içleri ısıttı. Zaman zaman ana cadde gelen araçlar köpeğe çarpmamaları için polis memuru başında bekledi. Uzun bir süre köpeğin başında bekleyerek hem onunla oynayan polis memuru aynı zamanda "köpeğin başına bir şey gelmesin" diye kalkması için çaba gösterdi.

Sokak köpeği bir süre yolun ortasında uzanarak kalkmamakta direndi.

Sevimli köpek daha sonra bir süre gözden kaybolduktan sonra yine geri geldi. Soğuk havada polis memuruyla köpeğin görüntüleri büyük beğeni topladı.

(İHA)

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