Polis Merkezi Amirlikleri'nin yeniden yapılandırılması kapsamında, ihbar ve şikayetlerin daha hızlı değerlendirilmesi ile vatandaşların güvenlikle ilgili talep ve beklentilerinin en kısa sürede karşılanması amacıyla üç dönem halinde düzenlenen "Polis Merkezi Amirleri Eğitici Yetiştirme Kursu" tamamlandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Polis Merkezi Amirlikleri'nin yeniden yapılandırılması amacıyla, 17 Eylül - 5 Ekim tarihlerinde üç dönem halinde "Polis Merkezi Amirleri Eğitici Yetiştirme Kursu" düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüklerinde görev yapan Polis Merkezi Amirleri'nin katıldığı kursta, hizmetlerin daha etkin ve sağlıklı yürütülmesi ve güvenlik hizmetleri kalitesinin yükseltilmesi amaçlandı.

Eğitim programında Polis Merkezi Amirleri'ne, yapılan iş ve işlemler esnasında polis - halk ilişkilerinin güçlendirilmesi, talep ve beklentilerin en kısa sürede karşılanması, ihbar ve şikayetlerin daha hızlı değerlendirilmesi, olayların meydana gelmeden önce önlenmesi ve meydana gelen olaylara müdahale edilmesine yönelik konularda uzman ve tecrübe sahibi öğretim üyeleri tarafından eğitim verildi.