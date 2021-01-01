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Polis merkezi yakınındaki silahlı saldırı kamerada

01.01.2021 13:42 | Son Güncelleme:
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Sakarya’nın Serdivan ilçesinde polis merkezi yakınında silahlı saldırıya uğrayan şahsın vurulma anı güvenlik kameralarına yansıdı.Olay, Serdivan ilçesi Bağlar Caddesi üzerindeki bir polis merkezi yanında dün akşam saatlerinde meydana geldi.

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde polis merkezi yakınında silahlı saldırıya uğrayan şahsın vurulma anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, Serdivan ilçesi Bağlar Caddesi üzerindeki bir polis merkezi yanında dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Serdivan Polis Merkezi yanında silahlı saldırıya uğrayarak bacağından vurulan K.D. kanlar içinde yere yığıldı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Burada yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, vuran kişi ise kayıplara karıştı.
K.D.’nin vurulma anına ait güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde, saldırganın K.D.’ye ateş ettikten sonra koşarak gözden kaybolması, yaralının ağaca tutunarak yere yığılması yer alıyor. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri ise olaydan kısa süre sonra düzenledikleri operasyonla saldırganı yakalayarak gözaltına aldı.

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