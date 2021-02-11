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Polis merkezi yanında taksiciyi silahla vurup kaçan şahıs yakalandı

11.02.2021 15:25 | Son Güncelleme:
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Sakarya’nın Serdivan ilçesinde yılbaşı akşamında polis merkezinde yanında bulunan taksi durağında çalışan kişiyi silahla yaralayıp kayıplara karışan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.Olay, 31 Aralık 2020 günü akşam saatlerinde Serdivan ilçesi İstiklal Mahallesi Bağlar Caddesinde bulunan Serdivan Polis Merkezi yanındaki taksi durağı önünde meydana gelmişti.

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde yılbaşı akşamında polis merkezinde yanında bulunan taksi durağında çalışan kişiyi silahla yaralayıp kayıplara karışan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, 31 Aralık 2020 günü akşam saatlerinde Serdivan ilçesi İstiklal Mahallesi Bağlar Caddesinde bulunan Serdivan Polis Merkezi yanındaki taksi durağı önünde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, taksi durağında çalışan Kani D., uğradığı silahlı saldırı sonucu bacağından yaralanmıştı. Olayın ardından kaçan şahsın peşine düşen Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kocaali ilçesinde gerçekleştirdikleri operasyonda Kani D.’yi silahla vurarak yaralan T.T. isimli şahsı yakaladı. Gözaltına alınan ve 4 farklı suçtan da kaydı olduğu öğrenilen T.T. emniyette tamamlanan işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilecek.

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