HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Polis merkezinde akılalmaz olay! "Hem avukatı, hem sevgilisiyim" dedi, içeri uyuşturucu sokmak istedi

Polis merkezinde akılalmaz olay! "Hem avukatı, hem sevgilisiyim" dedi, içeri uyuşturucu sokmak istedi

09.06.2022 08:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt'ta bir polis merkezinde yaşananlar "pes" dedirtti. Uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına bulunan müvekkilinin yanına girmek isteyen avukat, "Hem sevgilisi, hem avukatıyım. Yiyecek getirdim" diyerek içeri girmek istedi. Yapılan aramada, avukatın içeri sokmak istediği çikolata kutusundan uyuşturucu madde çıktı.

Polis merkezinde akılalmaz olay! "Hem avukatı, hem sevgilisiyim" dedi, içeri uyuşturucu sokmak istedi

Esenyurt’ta uyuşturucu ticaretinden gözaltında bulunan müvekkilinin yanına giden avukat, 'Hem avukatı, hem sevgilisiyim' deyip içeriye girdi. Arama yapan polis çikolata kutusuna gizlenmiş 2,4 gram uyuşturucu madde ele geçirilince avukat gözaltına alındı.

İstanbul Esenyurt'ta, 3 Haziran'da avukat E.İ., Esenkent Gazi Turgut Aslan Polis Merkezi Amirliğinde "uyuşturucu imal ve ticareti" iddiasıyla gözaltında bulunan müvekkili ve aynı zamanda sevgilisi olduğunu beyan ettiği A.G'yi ziyarete gitti.

"YİYECEK GETİRDİM" DEDİ, PAKETTEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Polis merkezine gelen avukat E.İ., müvekkiline yiyecek bir şeyler getirdiğini ve bu yüzden görüşmek istediğini söyleyip içeriye girmek istedi. Polisler, avukatın getirdiği yemekleri inceleyince çikolata kutusu içerisinde bir kağıt parçasına sarılı 2,4 gram ağırlığında uyuşturucu madde buldu.

Ankara'da istinat duvarı yıkıldı! 4 apartman ve 1 gecekondu boşaltıldıAnkara'da istinat duvarı yıkıldı! 4 apartman ve 1 gecekondu boşaltıldı

SERBEST BIRAKILDI

Polis, avukat E.İ.’yi gözaltına alarak hakkında işlem başlattı. Avukat E.İ savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebi ile Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Ev hapsi alan E.İ adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MİT'in operasyonuyla Irak'ın kuzeyinde 3 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildiMİT'in operasyonuyla Irak'ın kuzeyinde 3 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi
BM'den korkutan uyarı! Dünyada ilk kez...BM'den korkutan uyarı! Dünyada ilk kez...
Kira düzenlemesi için flaş yorum: Şimdi ev sahipleri...Kira düzenlemesi için flaş yorum: Şimdi ev sahipleri...
Anahtar Kelimeler:
Esenyurt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Euro ile ödeyeceği yeni maaşları duyurdu! Sosyal medyada olay oldu

Euro ile ödeyeceği yeni maaşları duyurdu! Sosyal medyada olay oldu

BM'den korkutan uyarı! Dünyada ilk kez...

BM'den korkutan uyarı! Dünyada ilk kez...

Zamların ardından çok konuşulacak tablo! Yola çıkacaklar, dikkat!

Zamların ardından çok konuşulacak tablo! Yola çıkacaklar, dikkat!

Trump ve çocukları anlaştı! İfade verecekler

Trump ve çocukları anlaştı! İfade verecekler

Millet İttifakı'nda çatlak! İYİ Partili isimden dikkat çeken Kılıçdaroğlu açıklaması

Millet İttifakı'nda çatlak! İYİ Partili isimden dikkat çeken Kılıçdaroğlu açıklaması

Kira düzenlemesi için flaş yorum: Şimdi ev sahipleri...

Kira düzenlemesi için flaş yorum: Şimdi ev sahipleri...

İlginizi Çekebilir

Tam 7 çocuk annesi! Seks dışında bir hobi edinmesini söylüyorlar

Tam 7 çocuk annesi! Seks dışında bir hobi edinmesini söylüyorlar

Mükemmel ilişkinin sırrını verdi! “Öncesinde mastürbasyon...”

Mükemmel ilişkinin sırrını verdi! “Öncesinde mastürbasyon...”

Yaz aylarının sıcak günlerine girerken mutlaka çantanızda bulunması gerekenler

Yaz aylarının sıcak günlerine girerken mutlaka çantanızda bulunması gerekenler

Şarkısı şoke etti! Murat Dalkılıç yorumları dikkat çekti

Şarkısı şoke etti! Murat Dalkılıç yorumları dikkat çekti

Şehrin her yerinde aranıyor! Ayağındayken çalıyor, koklayarak...

Şehrin her yerinde aranıyor! Ayağındayken çalıyor, koklayarak...

Hem ofis hem de salonlarınız için en iyi masaj koltuğu çeşitleri

Hem ofis hem de salonlarınız için en iyi masaj koltuğu çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.