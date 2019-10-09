Polis merkezinde, polis memurunu bıçakladı

Mehmet YİRUN-Onur KAYA/KAPAKLI(Tekirdağ),(DHA)- TEKİRDAĞ'da Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği'ne gelen Gürhan T., evinin kurşunlandığını, zanlının ise yakalandığını iddia ederek, şüphelinin kendisine verilmesini istedi. Polis Merkezi Amirliği'nde böyle bir olayla ilgili şüphelinin gelmediğini söyleyen polislerle tartışmaya başlayan Gürhan T., polis memuru Çetin Çiçek'i göğsünden bıçaklayarak, ağır yaraladı.

Olay, dün gece, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki Polis Merkezi Amirliği'nde meydana geldi. Polis merkezine gelen ve evinin kurşunlandığını, zanlının ise yakalandığını iddia eden Gürhan T., şüphelinin kendisine verilmesini istedi. Polis memurlarının böyle bir olayla ilgili ihbar almadıklarını söylemesi üzerine ise tartışma çıktı. Gürhan T., masada bulunan telsizi alarak yere atması üzerine gözaltına alınmak istendi. Bu sırada yaşanan arbedede Gürhan T., belinden çıkardığı bıçağı polis memuru Çetin Çiçek'in göğsüne sapladı.

Ağır yaralanan Çetin Çiçek, meslektaşlarının çağırdığı ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Çiçek, ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Çetin Çiçek, yaklaşık 5 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Kapaklı Kaymakamı Bülent Hamitoğlu ve Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan da, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek incelemede bulundu. Kaymakam Hamitoğlu ve İl Emniyet Müdürü Erduğan, daha sonra Çorlu Devlet Hastanesi'ne giderek, yaralı polis memurunun sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı. Çetin Çiçek'in meslektaşları da hastaneye akın etti. Olayın ardından gözaltına alınan Gürhan T.'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi.