Cumhurbaşkanlığı’nın İkinci 100 Günlük Eylem Planı’nda yar alan polis merkezlerinde "Güven Masası” uygulaması hayata geçirildi.

Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı 10 Nisan Polis Merkezi Amirliğinde “Güven Masası” kuruldu. Düzenlenen törene Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, Asayiş Daire Başkanı Levent Tuncer, Çankaya İlçe Emniyet Müdürü Hakan Kılıçoğlu, ilgili müdürler ve karakol personeli katıldı. Türkiye genelinde bin 263 polis merkezi amirliğinden 700’ünde Güven Masası’nın hizmete girdiğini belirten Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Gülveren, “Güven Masalarımızı hizmete sokmuş bulunuyoruz. Vatandaşımıza en seri şekilde hizmet verilmesi ve konusunda eğitim almış uzman, güler yüzlü, hizmet odaklı personelimizin görevlendirildiği Güven Masalarımızı vatandaşlarımızla bir araya getirerek, emniyet hizmetleri sınıfında güvenlik hizmetleri kalitesini en üst seviyeye çıkarmayı hedefledik” dedi.

“Güven Masası” neleri kapsıyor

Polis Merkezi Amirliklerine gelen vatandaşlar, ilk etapta vatandaş odaklı devlet örneği içerisinde Güven Masası’nda bulunan görevli personel ile iletişime geçecek. Vatandaş, konusunda uzman, bilgisi, birikimi ve deneyimi olan polis memuru tarafından karşılanacak. Vatandaş, sorunlarını ve sıkıntılarını anlattıktan sonra kendisine hızlı bir şekilde yardımcı olunması için görevli personelce ilgili birime yönlendirilecek. Polis merkezi amirliklerinde çözülebilecek konular söz konusu birimlerce hızlı bir biçimde çözülecek. Merkez amirlikleri tarafından çözümü mümkün olan başka konularla ilgili gelen vatandaşa kendi sorununun çözümünün nerede olduğu ve gitmesi gereken birimin adresi ile iletişim bilgileri verilecek. Polis ve vatandaşın iyi diyalog kurabilmesi, sorunların oluşum aşamasında tespit edilmesi ve hızlı bir şekilde çözülebilmesinin amaçlandığı “Güven Masası” uygulaması, 7 gün 24 saat kesintisiz çalışacak. Kaliteli hizmet anlayışıyla Hakkari’nin en uç noktasındaki polis merkezi amirlikleri ile Edirne’de kurulan polis merkezi amirlikleri hizmetleri aynı ve en iyi şekilde olacak.

Amirlikler içerisinde “Güven Masası” kapsamında vatandaşa yönelik kurallar da bulunuyor. “Polis Merkezi Amirliği Davranış İlkeleri” başlıklı yazıda, “Türk Polisi” kelimeleri akrostişinde yazılan kurallar yer alıyor. Davranış ilkelerini ise şu kurallar oluşturuyor:

"Tüm iş ve işlemlerde yardımcı ve yol gösterici olunacaktır.

Ülke genelinde vatandaş odaklı hizmet anlayışı esas alınacaktır.

Resmi iş ve işlemlerini (müracaat, şikayet ve başvurular) en kısa sürece alınacak ve tamamlanacaktır.

Kişisel bilgi ve verileriniz korunacaktır.

Polis merkezlerimizden talep halinde engelli, yaşlı ve hastalar ile müşteki, mağdur ve tanıklara yerinde işlem yapılacaktır.

Objektif, dürüst ve adil olunacaktır.

Lazım olan tüm hukuki yardım sağlanarak, iş ve işlemleriniz en geç bir saat içimde tamamlanacaktır.

İlgili, kibar, nazik ve saygılı davranılacaktır.

SMS (kısa mesaj) yolu ile talep edilmesi halinde müracaatınızın akıbeti hakkında bilgilendirme yapılacaktır.

İnsan haklarına saygılı bir hizmet anlayışı esas alınacaktır."

